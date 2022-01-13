站稳群众立场做好新时代信访工作 为党的二十大胜利召开营造良好环境

27日，市委副书记、政法委书记杨骁带领相关部门负责人到汝阳县、伊川县调研信访工作，强调要深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要论述，切实强化政治责任，站稳群众立场，做好新时代信访工作，为党的二十大胜利召开营造良好环境。

27日，市委副书记、政法委书记杨骁带领相关部门负责人到汝阳县、伊川县调研信访工作，强调要深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要论述，切实强化政治责任，站稳群众立场，做好新时代信访工作，为党的二十大胜利召开营造良好环境。 27日，市委副书记、政法委书记杨骁带领相关部门负责人到汝阳县、伊川县调研信访工作，强调要深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要论述，切实强化政治责任，站稳群众立场，做好新时代信访工作，为党的二十大胜利召开营造良好环境。 杨骁先后到汝阳县信访局、伊川县水寨镇水寨村等地进行实地调研，组织召开座谈会，听取汝阳、伊川信访工作整体情况汇报，并随机接访群众，现场研究解决办法，对下一步工作提出具体要求。 杨骁强调，要夯实基层基础，以“五星”支部创建为引领，推动村(社区)基层党组织全面过硬全面提升，从源头上减少信访问题产生，发挥人民调解和群众自治作用，最大限度把群众吸附在基层、把问题解决在基层、把矛盾化解在基层。要坚持新发生信访事件按照“132277”工作流程办理，接访后迅速开展化解工作，把矛盾和问题化解在萌芽状态，切实维护好群众的合法权益。要深入开展信访突出问题集中化解“百日攻坚”活动，坚持实施领导包案制度，严格按照“三到位一处理”开展工作，带着责任感情，摒弃维稳思维，耐心细致做好群众思想工作，确保信访突出问题得到妥善有效化解。要加强督导指导，坚持以督查督办促进责任落实，做到真督实查、严督细查，强化对基层单位业务指导，及时发现问题，推动市委各项部署要求落到实处。要严肃追责问责，对工作不实、推动不力的单位和个人依规依纪依法处理，全面提升党员干部信访工作能力水平，以洛阳一域之稳定为全省、全国之稳定尽责任、作贡献，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。 李新红参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)