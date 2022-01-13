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全国人大调研组莅洛调研
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.28 08:23

　　27日，全国人大宪法和法律委员会主任委员李飞带领调研组来洛，就黄河保护法草案开展立法调研。

　　全国人大常委会法工委副主任许安标，黄河水利委员会党组书记、主任汪安南，省人大常委会法工委主任王新民参加调研。市领导王琰君、刘冠瑜、杨劭春、韩治群参加相关活动。

　　在小浪底水利枢纽，调研组实地走访爱国主义教育展厅、拦河大坝及坝后保护区，了解工程建设、库区管理、调水调沙、防洪防凌等情况。调研组指出，要进一步提高政治站位，扎实推动黄河流域生态保护和高质量发展，抓住水沙关系调节这个“牛鼻子”，进一步完善水沙调控体系，减少黄河泥沙淤积，保障黄河岁岁安澜。

　　调研组实地察看小浪底南岸灌区引水闸、引水口分水枢纽等工程，听取工程项目总体布局、建设现状及中长期规划，了解水资源综合利用和水生态修复等情况。调研组表示，黄河流域最大的矛盾就是水资源短缺。要将水资源作为最大的刚性约束，实施最严格的水资源保护利用制度，细化实化以水定城、以水定地、以水定人、以水定产举措，提升城市供水保障能力，提高粮食综合产能，优化水资源配置，改善水生态环境，全面提升水资源节约集约利用水平。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 陈方方)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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