聚焦风口新赛道 转型升级谋发展

27日，“重点产业集群”高质量发展专题研修班举行电子化工材料专题讲座，专家分别就产业当前状况、发展前景、主要途径等内容进行授课，引发学员热烈反响。

27日，“重点产业集群”高质量发展专题研修班举行电子化工材料专题讲座，专家分别就产业当前状况、发展前景、主要途径等内容进行授课，引发学员热烈反响。

洛阳中硅高科技有限公司研发中心主任常欣说：“通过此次学习，我对所在行业发展情况有了更加深刻的认识。”目前，洛阳在电子化工材料、电子元器件及智能终端等领域具有一定的产业基础和先发优势，但产业发展质量与国际、国内先进水平还存在较大差距。正视差距才能更好地谋求发展。未来，洛阳中硅高科技有限公司将充分发挥企业优势，聚焦风口新赛道，集聚创新资源，不断提升研发能力，助力电子化工材料产业做大做强。

“通过此次学习，我不仅加深了对洛阳电子化工材料产业发展情况的了解，也开阔了视野，增强了在对标先进中抓招商、抓产业的前瞻性。”市商务局产业投资促进一科科长付晶晶认为，当下洛阳正聚焦风口产业，发力精准招商，开展这样的培训很有必要。下一步，她将把此次学习的收获转化为指导工作、改进工作的具体措施，立足主导产业、紧盯风口产业，在产业对接上下功夫，不断锤炼把握产业风口、服务企业发展本领。

孟津区发改委副主任马绍伟说，电子化工材料产业是孟津区的主导产业。未来，孟津区将聚焦“率先挺进千亿级、成为核心增长极”，坚持项目为王、创新引领，把推进百万吨乙烯项目等重点项目建设作为产业转型升级、推动高质量发展的强劲动能，加快推动电子化工材料产业“链”的延伸、“量”的提高、“群”的培育，持续推进企业向产业链、价值链高端迈进，为加快建强副中心、形成增长极作出更大贡献。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 王明东）