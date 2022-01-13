有趣的考古发现：太平公主出门，往西走的次数更多

正平坊遗址的北侧，曾有一条东西向的坊间道路，太平公主出门时，沿着这条坊间道路往西走的次数更多。这是考古人员近日结合正平坊遗址清理发掘成果得出的一个有趣结论，其原因或与太平公主经常去皇宫有关。

正平坊遗址的北侧，曾有一条东西向的坊间道路，太平公主出门时，沿着这条坊间道路往西走的次数更多。这是考古人员近日结合正平坊遗址清理发掘成果得出的一个有趣结论，其原因或与太平公主经常去皇宫有关。

太平公主宅院北区（局部）俯视图，红框内为太平公主宅院北门门前广场西北侧的拴马柱基石和唐代道路碎石层（图片由受访者提供）

市文物考古研究院高级技师张如意介绍，之所以认为太平公主出门往西走的次数更多，主要依据太平公主宅院北门一带的两个新发现——唐代道路碎石层遗迹和拴马柱基石。

古代的普通道路大多是土路，在唐代，正平坊北侧的坊间道路同样如此。然而，在位于正平坊的太平公主宅院北门外，考古人员发现门前广场西侧的道路有一层人工铺砌的碎石层，而门前广场东侧对应区域的道路依然是土路，并没有铺砌碎石层。

“这一现象说明，太平公主宅院北门西侧的道路经常有人或车马经过，长时间的碾压导致路面水土流失，出现下陷或者坑洼，所以专门铺砌碎石层，起到修补和稳固的作用。而太平公主宅院北门东侧的道路使用损坏程度相对较轻，所以不需要这么做。这种差异也从侧面印证，太平公主出门往西去的次数更多。”张如意说。

拴马柱基石 洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 摄

能够佐证这一结论的迹象，还有位于太平公主宅院北门门前广场西北角的一块拴马柱基石。张如意介绍，这块拴马柱基石紧挨着宅院北墙，而在该广场东北角的对应位置，目前还没有发现拴马柱遗迹，有可能是本身就没有，也有可能是后期被破坏了。如果事实是前者，那说明太平公主很可能专门把“车位”设在了家门口的西侧，此举在一定程度上能方便她出门往西去或从西边回家。

太平公主为什么往西去的次数多？市文物考古研究院研究员王炬推测，这可能与太平公主经常需要去皇宫里参政议政有关。

史料记载，太平公主曾参与神龙政变等重大事件，因屡立大功，权势地位愈发显赫。唐睿宗李旦即位后，经常同太平公主商量朝廷的大政方针，每次她入朝奏事，都要和李旦坐在一起谈上一段时间。有时，太平公主没去上朝谒见，李旦会派宰相到她的家中征求她对某些问题的处理意见。每当宰相们奏事的时候，李旦就要询问：“这件事跟太平公主商量过吗？”

“由此可见，太平公主跟一般的公主不太一样，她需要经常出入皇宫参政议政。由于当时的皇宫位于太平公主宅院西北侧，太平公主若要去皇宫，出门时需要先沿着坊间道路向西行至天街，然后再沿天街向北进入宫城。”王炬说。

中国社会科学院考古研究所洛阳唐城工作队队长石自社表示，此次在正平坊遗址发现的拴马柱基石和唐代道路碎石层遗迹，不仅是太平公主背后那段宏大历史的微观展现，也有助于考古人员厘清唐代高等级宅院大门的形制结构，为隋唐洛阳城遗址的研究、保护和展示等提供了珍贵的实物资料。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪)