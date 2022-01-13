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高招第一次志愿填报今日18时结束
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.28 08:28

　　今日18时，我省2022年高招第一次志愿填报将结束。市招生考试中心普招科负责人提醒考生，抓紧时间填报志愿，不要等到最后一刻再提交。

　　录取时间

　　市招生考试中心普招科科长高冰南说，第一次填报志愿时间为6月26日8时至28日18时，此次填报的志愿，具体录取时间、征集志愿时间如下。

　　①军队招飞，录取时间为7月8日、9日，安排在本科提前批录取。

　　②本科提前批(公安、司法专科同批进行)，录取时间为7月8日、9日，7月11日9时至18时征集志愿。

　　③国家专项计划本科批，录取时间为7月10日，7月11日9时至18时征集志愿。

　　④体育本科，录取时间为7月9日，7月11日9时至18时征集志愿。

　　⑤艺术类本科提前批，录取时间为7月8日至11日，征集志愿时间为7月12日9时至12时。

　　⑥专升本、对口生(本科)，录取时间为7月8日至10日，征集志愿时间为7月11日9时至18时。

　　“录取后，生源不足的高校将进行网上征集志愿。”高冰南说，考生要及时查看自己的档案状态，若征集志愿开始后未被录取，可根据自身条件按要求填报征集志愿。征集志愿信息查询及志愿填报网址为省教育考试院官网(http://www.haeea.cn/)。

　　疑问解答

　　针对考生们集中咨询的报考问题，高冰南逐一解答。

　　问：我报了本科提前批志愿，要等到录取结果出来后，才能报本科一批志愿吗？

　　答：不是，考生可正常填报。本科提前批录取时间为7月8日、9日，本科一批志愿填报时间为6月30日至7月2日。若考生本科提前批志愿未被录取，不影响本科一批志愿录取；若本科提前批志愿被录取，不再看本科一批志愿。

　　问：报考国家专项计划，影响本科一批志愿吗？

　　答：不影响。国家专项计划录取安排在“本科提前批结束后、本科一批开始前”进行；地方专项计划录取安排在“本科一批结束后、本科二批开始前”进行；高校专项计划录取和本科一批同批进行。

　　问：已决定复读，还要报志愿吗？

　　答：确定复读的考生，可不报志愿。若考生填报志愿，被高校录取后不去就读，既浪费宝贵的招生计划，浪费高校的教育资源，客观上也占用了他人的升学机会。省教育厅相关文件明确规定，对于在普通高校招生录取中不履行志愿约定的考生，当批次录取电子档案停止运转；对录取后不入学实际就读的，下一年报名参加高考将限制其填报志愿的学校数量，在实行平行志愿的各批次中，允许其填报志愿的学校数不超过2个。考生履行志愿约定情况将如实记入其电子档案，在普通高招录取中向高校提供，高校可以作为对考生进行品德衡量的依据。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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