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洛阳市申办“世客会”主题宣传片《寻梦客家祖根地》全球首发
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.28 09:52

　　6月27日，洛阳市申办世界客属恳亲大会(简称“世客会”)主题宣传片《寻梦客家祖根地》全球首发，将持续在全球20多个国家和地区发布。

　　洛阳是客家先民铸就辉煌的千年古都，是客家乡亲魂牵梦萦的根亲祖地，是客家文化源远流长的精神家园，是客家精神薪火相传的原乡故土。此前，在26日于加拿大万锦市举行的世界客属第31届恳亲大会主席团会议上，主席团通过决议，确定由中国洛阳于2024年举办世界客属第33届恳亲大会。

　　宣传片《寻梦客家祖根地》正是围绕“客家”这一核心主题，以加拿大华侨寻根者到洛阳寻根为切入点，讲述客家文化在洛阳的历史渊源、发展现状及前景。全片分两大篇章，既展示了洛阳充满活力的发展成就、底蕴深厚的历史文化，又用饱满鲜活的洛阳城市形象，充分展现了洛阳建设平台型创新城市、青年友好型城市、全国文明典范城市的崭新面貌和独特魅力，向世界展示一个耐人寻味的洛阳。

　　该宣传片由洛阳日报报业集团“视觉梦工坊”拍摄制作，前后历时近3个月，采用了细腻的镜头语言和丰富的影视表现手法，勾勒出一幅幅客家人寻根圆梦、洛阳人思亲念亲和现代洛阳的幸福画卷。（洛报融媒·洛阳网记者 万晓阳）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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