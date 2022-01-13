河南省新高考方案发布 今秋入学的高一新生不再文理分科

高考不分文理科，实行“3+1+2”模式！27日，《河南省深化普通高等学校考试招生综合改革实施方案》发布，自2025年起，河南省将采用“3+1+2”的方式明确考试科目，并逐步形成分类考试、综合评价、多元录取的考试招生模式。今年秋季起，新入学的高一学生不再分文理科，实行“3+1+2”模式选科制度。

高考不分文理科，实行“3+1+2”模式！27日，《河南省深化普通高等学校考试招生综合改革实施方案》发布，自2025年起，河南省将采用“3+1+2”的方式明确考试科目，并逐步形成分类考试、综合评价、多元录取的考试招生模式。今年秋季起，新入学的高一学生不再分文理科，实行“3+1+2”模式选科制度。

河南省是全国第一教育人口大省、高考大省，做好高考综合改革工作，责任重大、任务艰巨、使命光荣。经教育部批准，河南省成为第五批启动高考综合改革的8个省(区)之一，新高考方案从2022年全面启动，2025年整体实施。

●考什么？

2025年起，河南省高考实行“3+1+2”模式，其中“3”即统一高考科目，包括语文、数学、外语3门；“1”和“2”为选择性考试科目，“1”指从物理或历史科目中选择1门首选科目，“2”指从思想政治、地理、化学、生物学中选择2门再选科目。

●怎么考？

新高考方案整体实施后，满分仍为750分，语文、数学使用原始成绩计入考生总成绩，每门满分150分；外语科目满分150分，其中听力部分30分、笔试部分120分，2025年、2026年河南省仍延续现行计分办法，自2027年起听力成绩计入外语成绩总分。选择性考试首选科目使用原始成绩计入考生总成绩，再选科目使用等级转换分计入考生总成绩，每门满分100分。

●怎么招？

自2025年起，在河南省招生的普通高等学校要根据学科专业需要，科学合理设置选考科目要求，提前向社会公布。合并本科一批、本科二批录取批次，按照首选科目物理、历史两个类别分别编制招生计划，分别划定录取控制分数线；实行“院校专业组”平行志愿投档录取模式。

与以往的文理分科相比，“3+1+2”模式有哪些区别？省委教育工委作出解读——

第一目标导向不同

“3+1+2”模式既体现了物理、历史学科的基础性作用，突出了高校不同学科专业选才的要求，也更加注重学生的全面发展，提高学生的综合素质。

第二选择科目组合不同

实行“3+1+2”模式后，学生可根据个人兴趣特长、拟报考学校和专业的招生要求，在12种组合中自主选择，给学生提供了更多的选择机会。

第三考试内容不同

“3+1+2”模式下，学生参加全国统一高考的语文、数学、外语3个科目考试时不分文理，所有考生的考试试卷完全一致，而传统文理分科的数学考试科目，试卷的内容和难度则是有区分的。

此外，新高考方案对进一步规范普通高中学生综合素质评价提出明确要求，评价内容主要包括思想品德、学业水平、身心健康、艺术素养、劳动与社会实践等5个方面。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)