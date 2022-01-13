洛阳2路、59路公交临时改线

记者从洛阳市公交集团获悉，因创业路部分路段封闭施工，即日起，2路、59路公交临时改线。
记者从洛阳市公交集团获悉，因创业路部分路段封闭施工，即日起，2路、59路公交临时改线。
记者从洛阳市公交集团获悉，因创业路部分路段封闭施工，即日起，2路、59路公交临时改线。
2路：去程从滨河北路孙辛辅路口西发车，沿原线行至河洛路芳泽路口后，改走河洛路、三山路、创业路，之后恢复原线运营；回程线路与去程运营线路一致；临时撤销芳泽路河洛路口、创业路希望路口等站点。
59路：去程从西关发车，沿原线行至滨河北路合欢路口后，改走滨河北路、芳泽路，之后恢复原线路运营；回程从雪松路公交首末站发车，沿原线行至芳泽路创业路口后，改走芳泽路、滨河北路，之后恢复原线路运营；临时撤销合欢路、创业路合欢路口、芙蓉路、创业路希望路口等站，增加滨河北路希望路口、滨河北路芙蓉路口等站。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵承 韩菲菲）
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