“城市精粹”新涧西成置业焦点 品牌楼盘共绘理想人居

6月，洛阳楼市趋稳向好，城市“西引擎”新涧西再掀“青春风暴”——“青春洛阳 城势而上”2022洛阳板块成长计划主题活动之涧西篇聚焦创新性、专业性、服务性，深度剖析洛阳地产市场，挖掘板块人居价值，展现古都青春风貌，引起社会各界广泛关注。

6月，洛阳楼市趋稳向好，城市“西引擎”新涧西再掀“青春风暴”——“青春洛阳 城势而上”2022洛阳板块成长计划主题活动之涧西篇聚焦创新性、专业性、服务性，深度剖析洛阳地产市场，挖掘板块人居价值，展现古都青春风貌，引起社会各界广泛关注。

据统计，目前活动总曝光量约30万人次，其中相关推文总阅读量逾10万，系列视频总曝光量逾16万人次，彰显着“新涧西”强大的品牌影响力与置业潜力。

聚力形式创新，视觉大片映衬城市青春底色

洛阳人眼中的涧西，尽揽牡丹广场、苏式建筑群等城市地标，是朝“千亿强区、首创之区、品质涧西”目标前进的理想热土。6月17日，“涧西涧西”音乐大片正式发布，以说唱形式“讲述”涧西故事，以青春的画面律动展示“新涧西”的无尽魅力，引起网友强烈的情感共鸣，累计播放量已逾10万。

同时，“新涧西·新主张”系列短视频陆续发布，万科·春华秋实西园甲第、建业·中弘城、美的·君兰江山、中弘卓越城3期、建业旭辉·尊府、建业府6家涧西板块代表楼盘亮相，与涧西共荣、与城市共鸣，描绘出一幅幅理想人居的美好画面，为洛阳建设青年友好型城市再添青春亮丽色彩。

深挖板块价值，白皮书、论坛引起广泛关注

为帮助大家对涧西板块优质楼盘有更全面的了解、舒心置业涧西，《涧西板块人居白皮书》应时推出，系统化梳理洛阳地产市场数据，从板块配套、楼盘价格走向、人居现状等方面深度解读涧西板块，成为有购房需求朋友的“置业秘籍”。

专业读物提供参考，“大咖”建言拓宽视野。6月25日，“城市精粹以‘西’为贵”2022涧西板块发展论坛在洛阳网视频号进行线上直播，累计观看次数超2万，点赞次数超5万。克而瑞集团地产事业部副总兼创新事业部总经理王新科，洛阳市规划建筑设计研究院总建筑师、第二建筑设计院院长张松杰亮相，同涧西板块代表楼盘“发言人”共论楼市、共探城势。

论坛直播中，王新科、张松杰从楼市政策、城市规划、市场形势等方面出发，探讨涧西板块面临的新机遇、新挑战，表示如今的涧西拥有交通、产业、公共服务、青年友好等突出优势，板块代表楼盘品质优良、抗风险能力更强，令不少网友在线“心动”，纷纷参与评论，进一步了解相关信息。

激发互动热情，品牌楼盘“券动”地产市场活力

为充分调动广大消费者的置业积极性、促进涧西板块楼盘消费潜能持续释放，本次活动通过设置趣味环节、联合品牌楼盘切实发放惠民福利，形成全民“打卡”涧西的火热局面，助力洛阳地产市场良性循环和健康有序发展。

其中，互动H5邀网友线上打卡“涧西地标”进行集卡，涧西板块代表楼盘提供盲盒、体重秤、烧烤架、茶叶礼盒等精美好礼，回馈集卡完成的网友，不仅惠民利企，也让“涧西印象”更加深入人心。

自6月22日起，万科·春华秋实西园甲第、建业·中弘城、美的·君兰江山、中弘卓越城3期、建业旭辉·尊府、建业府向市民线上发放涧西专场购房消费券，10000元大额券掀起领券热潮。据统计，截至6月27日12时，涧西专场购房消费券总领取量达357张。目前，消费券仍在持续发放中，您可扫码了解相关领取详情，抓紧最后的时间，惠购涧西品质楼盘好房。

(洛报融媒·洛阳网记者 谢钰旸)⑧