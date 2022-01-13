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洛阳召开“无废城市”建设工作推进会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.27 20:27

徐衣显在全市“无废城市”建设工作推进会上强调
精准施策创新模式高水平打造“无废城市”
绿色发展低碳转型高质量建设“美丽洛阳”

　　27日上午，我市召开“无废城市”建设工作推进会，贯彻落实全国会议精神，对我市相关工作再部署、再推动。市长徐衣显出席会议并讲话，强调要践行习近平生态文明思想，实施绿色低碳转型战略，精准施策、常态长效，创新固体废物减量化、资源化、无害化综合施治“洛阳模式”，建设“无废城市”，增辉“美丽洛阳”，助力“重振辉煌”。

　　就加快建设“无废城市”，徐衣显指出，要抓住试点机遇，以项目化、清单化、节点化方式实施“七大行动”。一要推动工业绿色“低碳化”转型。提高清洁能源比例，优化调整能源结构。深化“三大改造”，壮大新兴产业，转型升级产业结构。聚焦重点行业领域，稳步推进“双碳”战略。加快“固废”产业化，打造“无废”产业链。二要强化工业固废“减量化”治理。源头减量、能减尽减，确保优先保护单元生态环境功能不降低、重点管控单元环境质量底线守得住。开展示范创建，建设“无废”园区，构建绿色制造体系。健全绿色矿业发展机制，年底前绿色矿山建成率达到46.7%。全面整治污染环境隐患，严防工业固废环境风险。三要促进农业废弃物“综合化”利用。推进秸秆“五化”利用，综合利用率保持95%以上。强化畜禽养殖源头管理，提高畜禽粪污处理设施装备配套率。推行绿色防控技术，确保化学农药、化学肥料施用量“双下降”。四要加强生活垃圾“资源化”利用。建立塑料制品全环节管理制度，有效治理白色污染。鼓励社会资本参与生活垃圾处理，继续在农村推广“二次四分法”。抓好厨余垃圾处理站建设，示范推广厨余垃圾就地处置。五要强化危险废物“全程化”管控。数智赋能、联防联控，细化资源化利用过程环保要求，实现集中处置设施建设和运营管理优势互补，构建全过程监管体系，提升风险防控水平，促进危险废物规范利用。六要推进建筑垃圾“增量化”利用。完善管理政策，规范处置流程，鼓励发展节能低碳建筑，加快达标建筑垃圾再生产品推广应用，今年年底前全市装配式建筑占新建建筑面积比例达到30%以上。七要完善工作推进“常态化”机制。统筹城市发展与固废管理、绿色发展和绿色生活，上下联动共建，政企协力而为，社会广泛参与，营造浓厚氛围，实现“减污、降碳、扩绿、增效”协同推进，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

　　孙延文参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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