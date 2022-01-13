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洛阳206家企业共获满负荷生产奖金2470万元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.27 20:27

　　27日，记者从洛阳市工信局获悉，根据全省实施的满负荷生产财政奖励政策，洛阳206家规模以上工业企业近日共获得奖励资金2470万元，奖金已全部发放到位，有力推动全市工业企业复工复产、达产达效，为确保上半年“双过半”、实现全年红奠定坚实基础。

　　为进一步做好惠企纾困工作，促进经济平稳健康发展，今年4月，按照《河南省工业和信息化厅 河南省财政厅关于做好规上工业企业满负荷生产财政奖励资金申报工作的通知》要求，洛阳工信、财政部门积极组织开展企业申报工作。

　　根据文件精神，对因受疫情、春节等因素影响停产停工的规模以上工业企业，在2022年2月15日前实现满负荷生产的，给予10万元的财政奖励；对2022年第一季度保持连续满负荷生产且实现主营业务收入同比增长10%以上的，给予20万元的财政奖励；奖补资金由省级和属地财政按照1:1比例分担。

　　经过区级推荐、专家初审、专家复审、公示等程序，此次洛阳市本级共有109家企业通过评审，其中84家企业符合10万元奖励，25家企业符合20万元奖励，两项合计奖励资金1340万元。

　　县级共有97家企业通过资金评审，其中81家企业符合10万元奖励，16家企业符合20万元奖励，两项合计奖励资金1130万元。

　　下一步，结合深入开展“万人助万企”活动，洛阳市工信等部门将继续落实全省满负荷生产财政奖励政策，持续优化营商环境，增强企业发展信心和活力，加速释放企业产能，助力企业达产达效，力争为全市经济高质量发展作出更多贡献。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 文/图 通讯员 王星星）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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