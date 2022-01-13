洛阳将通过三年时间遴选30家左右“隐形冠军”培育企业

27日，记者从洛阳市工信局获悉，洛阳市近日出台“隐形冠军”企业培育实施方案，力争通过三年时间，在全市中小企业中遴选30家左右“隐形冠军”培育企业，确认15家左右主导产品在国内行业细分领域市场占有率居前列的“隐形冠军”企业，不断为全市制造业高质量发展注入新动能。

27日，记者从洛阳市工信局获悉，洛阳市近日出台“隐形冠军”企业培育实施方案，力争通过三年时间，在全市中小企业中遴选30家左右“隐形冠军”培育企业，确认15家左右主导产品在国内行业细分领域市场占有率居前列的“隐形冠军”企业，不断为全市制造业高质量发展注入新动能。“隐形冠军”企业是指长期专注于某一细分行业产品的研发、生产和经营，在细分市场具有较高的市场份额和市场领袖地位的中小企业。

●申报条件

根据方案，入选洛阳市“隐形冠军”培育企业的中小企业，需符合在本市登记注册、成立3年以上、近三年无重大安全生产事故发生等条件，且年营业收入在3000万元以上，细分产品销售收入占企业全部业务收入的比重在50%以上，细分产品在行业细分领域市场占有率位居全省前3，或企业与国内外知名企业直接配套，并成为其主要供应商。

入选洛阳市“隐形冠军”企业的，在符合“隐形冠军”培育企业条件的同时，还应达到以下指标，包括主导产品在行业细分领域市场占有率位居全国第一、主导产品拥有自主知识产权、产品关键性能指标处于国内领先水平等。

●政策支持

经过逐级审核，最终对符合条件的企业，洛阳市将授予“隐形冠军”培育企业或“隐形冠军”企业荣誉称号，并根据省市新出台的资金政策，在申报“专精特新”企业、质量标杆企业、高成长性企业等时，加大对“隐形冠军”(培育)企业的支持力度；优先将“隐形冠军”(培育)企业纳入洛阳市工信局企业服务“五个一”机制中；优先支持“隐形冠军”(培育)企业负责人参加洛阳市企业家素质提升工程专题培训。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 文/图 通讯员 王燕飞）