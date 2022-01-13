2021年度社会工作者职业资格证书开始领取

27日，记者从洛阳市民政局获悉，即日起至9月30日，2021年度社会工作者职业水平考试合格且通过资格复审的考生，可领取2021年度社会工作者职业资格证书。

27日，记者从洛阳市民政局获悉，即日起至9月30日，2021年度社会工作者职业水平考试合格且通过资格复审的考生，可领取2021年度社会工作者职业资格证书。 27日，记者从洛阳市民政局获悉，即日起至9月30日，2021年度社会工作者职业水平考试合格且通过资格复审的考生，可领取2021年度社会工作者职业资格证书。 本次证书发放采取现场领取方式。考生须携带相关材料在指定时间内到达领取地点，经现场工作人员核验无误后，签字领取证书。 ●领证地点及联系方式 洛阳市民政局4楼408室，地址：洛阳市西工区凯旋东路41号。可以乘坐8路、49路、26路、206、33路、52路到玻璃厂路与凯旋路交叉口下车。联系电话：0379-63917087。 ●领证时需携带材料 (一)本人领取资格证书，须携带本人身份证原件、全国社会工作信息系统注册登记凭证。 (二)委托他人代领的，代领人需提供考生本人身份证复印件、考生本人全国社会工作信息系统注册登记凭证、个人授权委托书、代领人身份证原件。 需要注意的是，超过集中领证时间领取证书的考生，请提前进行电话预约，预约成功后携带相关领证材料前往指定地点办理补领。 根据《洛阳市民政局关于做好2021年度社会工作者职业水平考试抽查审核工作的公告》要求3月28日前完成的补充核查的13名考生，由于证书未到，本次暂不领取。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚)