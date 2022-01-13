期待！洛阳发力打造现代物流强市

记者27日从洛阳市发改委获悉，《洛阳市加快现代物流强市建设的实施意见》出台，将推动洛阳由交通区位优势向枢纽经济优势转变，拉动经济社会提质提速发展。

记者27日从洛阳市发改委获悉，《洛阳市加快现代物流强市建设的实施意见》出台，将推动洛阳由交通区位优势向枢纽经济优势转变，拉动经济社会提质提速发展。

《意见》指出，洛阳市将围绕国家物流枢纽承载城市建设，强化物流枢纽功能，着力构建“通道+枢纽+网络”的现代物流运行体系，打造现代物流强市。到2025年，国家物流枢纽建设取得明显成效，全市物流业增加值达400亿元，社会物流总费用与生产总值比率降低2个百分点。

洛阳市发改委相关负责人介绍，“十四五”期间，国家、省高度重视物流业发展，推出了一系列支持物流业发展的政策举措，国家统一大市场逐步形成，规划政策体系不断完善。洛阳作为生产服务型、商贸服务型两大国家物流枢纽承载城市，更应该抢抓机遇、乘势而上，紧跟国家、省决策部署，打造现代化物流强市。下一步，洛阳市将积极开展物流体系建设、“物流+产业”发展、物流提质增效三大行动，加快推动物流提质升级。

【物流体系建设行动方面】

洛阳将推动物流通道、物流枢纽、城乡配送、多式联运、园区承载等五大体系建设，加快构建衔接畅通、运行高效的现代物流网络新体系。其中，加快建设国家重要综合交通枢纽，统筹推进机场、铁路、公路等交通基础设施不断完善；加快推进生产服务型国家物流枢纽建设，积极申建商贸服务型国家物流枢纽；推动省级多式联运示范工程建设，力争建成5个多式联运型物流园区，开通15条多式联运示范线路；规划建设4个国际性综合物流园区，7个全国性综合物流园区和一批区域性物流中心。

【“物流+产业”发展行动方面】

洛阳将围绕产业发展基础和需求，重点发展冷链、电商快递、国际、供应链等专业物流，加快推进物流与产业融合发展。其中，谋划建设一批冷链物流设施项目，实施农产品产地冷藏保鲜设施建设工程；加快推进邮政、顺丰等分拨中心建设，发展“邮政快递+先进制造业”模式，推动电商快递物流进农村；加快海关特殊监管区域建设，稳定开行国际货运班列；统筹规划产业开发区物流服务体系，支持物流企业全面参与制造业企业供应链管理，谋划建设一批农产品物流园区；推进物流业与制造业、商贸服务业、现代农业融合发展。

【物流提质增效行动方面】

洛阳将加快物流业智慧化转型、绿色化升级、标准化建设，推动物流企业转型升级。其中，申报省级智慧物流园区试点，鼓励物流企业使用先进适用技术和装备；实施绿色货运配送示范工程，推行货物包装和物流器具绿色化、减量化和可循环化；鼓励物流园区开展标准化试点示范，推广应用标准化设施设备和装载器具。

下一步，洛阳市将强化政策支持，实施龙头企业引育行动，通过深化物流领域“放管服效”改革、优化物流车辆交通管理、加大用地保障力度、积极落实税费优惠政策、强化人才队伍建设，打通物流业发展的难点和堵点，推动洛阳物流业发展再上新台阶。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 文/图 通讯员 张黎鸣）