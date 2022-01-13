最后6天！抓住免票小尾巴，清凉栾川不容错过

一场夏雨来袭，不知觉中，“清凉栾川，免票畅游”活动已然过半，还余最后6天！

一场夏雨来袭，不知觉中，

“清凉栾川，免票畅游”活动

已然过半，还余最后6天！

抓住最后的免票小尾巴，

畅享雨后栾川独有的21°C清凉，

在十大景区中，

感受这个夏天不一样的魅力！

当然了，重要的事情还是要提醒，

免门票一定要:

提前一天预约!

文旅消费券当然也不能忘记领哦！

游客可以通过栾川县文化广电和旅游局官方微信公众号“全景栾川”，点击“免票畅游”菜单专区进入预约页面，选择景区填写信息进行预约。预约成功后的游客到达景区后，出示预约码，核验成功后可快速通行入园。

奇境栾川文旅消费券活动利用奇境栾川智慧平台进行投放，共计投放3000万元文旅消费券，消费者通过全景栾川免票畅游菜单进入活动页面，领取(总价值260元)奇境栾川文旅消费券大礼包，礼包包含10元、20元、30元、40元、60元、100元消费券各一张。消费者领取消费券后，可在平台合作商家下单享受满减优惠。各类消费券投放时间为6月20日至7月3日，消费券须在7月31日前使用。④