不再分文理科！河南省高考综合改革方案发布

6月27日上午，河南省政府新闻办召开河南省高考综合改革新闻发布会，介绍河南省高考综合改革工作有关情况。
6月27日上午，河南省政府新闻办召开河南省高考综合改革新闻发布会，介绍河南省高考综合改革工作有关情况。
6月27日上午，河南省政府新闻办召开河南省高考综合改革新闻发布会，介绍河南省高考综合改革工作有关情况。
记者从发布会获悉，2022年秋季起，河南将启动高考综合改革，新入学的高一学生不再分文理科，而是实行“3+1+2”模式选科制度。
3：就是语文、数学、外语三科，这是必选。
1：从历史和物理中，选择一门；
2：从思想政治、地理、化学、生物学中，选择两门。
河南高考“3+1+2”模式从2025年开始实施，新高考“3+1+2”模式满分为750分。
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