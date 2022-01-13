不再分文理科！河南省高考综合改革方案发布

6月27日上午，河南省政府新闻办召开河南省高考综合改革新闻发布会，介绍河南省高考综合改革工作有关情况。 6月27日上午，河南省政府新闻办召开河南省高考综合改革新闻发布会，介绍河南省高考综合改革工作有关情况。 记者从发布会获悉，2022年秋季起，河南将启动高考综合改革，新入学的高一学生不再分文理科，而是实行“3+1+2”模式选科制度。 3：就是语文、数学、外语三科，这是必选。 1：从历史和物理中，选择一门； 2：从思想政治、地理、化学、生物学中，选择两门。 河南高考“3+1+2”模式从2025年开始实施，新高考“3+1+2”模式满分为750分。 ⑥