徐礼军散文集《真有意思》研讨会举行

26日，徐礼军散文集《真有意思》研讨会在老城区建安门举行。此次研讨会由洛阳市作家协会、洛阳市文艺评论家协会主办，《牡丹》文学杂志社、洛阳市散文学会、人民艺术洛阳创作中心承办。

26日，徐礼军散文集《真有意思》研讨会在老城区建安门举行。此次研讨会由洛阳市作家协会、洛阳市文艺评论家协会主办，《牡丹》文学杂志社、洛阳市散文学会、人民艺术洛阳创作中心承办。

洛阳市文联原主席、洛阳市作家协会原主席张文欣，著名辞赋家谭杰，中国作家协会全委会委员、河南省作家协会副主席、洛阳市作家协会主席赵克红，洛阳市文艺评论家协会主席李少咏，洛阳市作家协会副主席王小朋、董进奎、吴文奇、曲焕平，洛阳市文艺评论家协会副主席杨晓红、姚智清、李焕有等30余人参加研讨会。

来自洛阳市作家协会、洛阳市文艺评论家协会的作家、评论家对《真有意思》一书进行了深入研讨。大家认为，徐礼军潜心散文创作多年，善于独立思考，将文学理论与生活实践相结合，孜孜不倦地耕耘，既关注个人的修身养性，也关注时代进步，先后出版了《逸园养心集》《真有意思》两部散文集，并在各大报刊发表一定数量且有一定分量的文学作品。

《真有意思》这本书，由团结出版社出版，对厚重的河洛文化、中华传统文化多有涉猎，在读书修为、快乐生活、待人处事等方面有着作者独到的见解和感悟。

正如部分嘉宾所言，《真有意思》收录的文章“通俗易懂，深入浅出，具体生动，可读性强”，“这些文章均是作者有感而发，信手拈来，饱含生活况味和人生经验，读来如沐春风，又能发人深省，是一部雅俗共赏的好作品。”“阅读这些作品，可以感受到作者是在建构一种美学意义上的理想生活。在这些颇具个人特色的表达中，作者实现了生命的圆融，获得了审美愉悦，也给读者提供了较好的审美体验。”(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 文/图)