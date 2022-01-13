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河南高温津贴上调 每人每工作日10元调整至15元

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.27 11:29

　　近日，我市多高温天气，从事室外露天作业的人员注意了，高温津贴6月1日起上调。为保障高温作业劳动者合法权益，河南省人力资源和社会保障厅网站近日发布通知，自2022年6月1日起，将河南省高温津贴标准由原每人每工作日10元调整为每人每工作日15元。

　　高温天气作业高温津贴发放时间为4个月(6月、7月、8月、9月)。高温津贴由劳动者所在单位负担，纳入工资总额，不计入最低工资标准和正常工作时间工资，用人单位不得因发放高温津贴而降低劳动者工资。高温津贴应以法定货币形式发放给劳动者，不得以发放清凉饮料、防暑降温用品等实物或各类证券代替。

　　通知要求，用人单位应当根据地市级以上气象主管部门所属气象台当日发布的预报气温，结合自身生产特点和劳动条件，合理安排劳动者工作和休息时间，除因人身财产安全和公众利益需要紧急处理外，要采取轮换作业、错峰作业、减轻劳动强度、减少高温时段室外作业、缩短劳动者连续作业时间、适当增加高温工作环境下劳动者的休息时间等措施安排生产经营，保证安全生产，确保劳动者身体健康和生命安全。劳动者因高温作业或者高温天气作业引起中暑，按有关规定诊断为职业病的，可依法申请工伤认定，并享受有关待遇。

　　>>>相关链接

　　用人单位安排劳动者在35℃以上高温天气从事室外露天作业以及不能采取有效措施将工作场所温度降低到33℃以下的，应当向劳动者发放高温津贴。⑥
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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