党史长廊传基因 师生永远跟党走

为进一步推进青少年思想道德建设，引导广大师生感怀党恩，传承红色基因、赓续红色血脉，唐宫西路小学党支部深入探索青少年党史学习教育新路径，在校园内打造了一条党史长廊，通过图文并茂的展板和各种新媒体传播手段，生动展现党的光辉历史。
为进一步推进青少年思想道德建设，引导广大师生感怀党恩，传承红色基因、赓续红色血脉，唐宫西路小学党支部深入探索青少年党史学习教育新路径，在校园内打造了一条党史长廊，通过图文并茂的展板和各种新媒体传播手段，生动展现党的光辉历史。
为进一步推进青少年思想道德建设，引导广大师生感怀党恩，传承红色基因、赓续红色血脉，唐宫西路小学党支部深入探索青少年党史学习教育新路径，在校园内打造了一条党史长廊，通过图文并茂的展板和各种新媒体传播手段，生动展现党的光辉历史。
依托党史长廊，该校组织各年级开展传承红色基因等活动，进一步增强了师生永远跟党走的决心。(洛报融媒·洛阳网记者 张光辉 通讯员 李铁城 摄)
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