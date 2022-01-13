马桶暗漏致用水量翻番 如何自查补漏

平日里，家里两个月的用水量大约为10吨，近期在缴纳四、五月的水费时，却发现这俩月的总用水量高达24吨，这个用水量让家住涧西区的孙先生感到诧异，怀疑家中存在暗漏情况。

平日里，家里两个月的用水量大约为10吨，近期在缴纳四、五月的水费时，却发现这俩月的总用水量高达24吨，这个用水量让家住涧西区的孙先生感到诧异，怀疑家中存在暗漏情况。

近日，记者跟随洛阳北控水务集团有限公司(简称洛阳北控水务集团)工作人员一起到孙先生家排查，并现场体验居家自测小妙招。

用水异常增多，原来是马桶暗漏所致

“这俩月用水明显增多，但用水习惯相较之前没有大的变化，这是咋回事儿？”孙先生向洛阳北控水务集团涧西服务营销分公司抄表员李俊道出疑惑。

孙先生说，平时，只有他和妻子俩人在此居住，在日常用水过程中并未发现异常，对于家里是否存在暗漏情况，他们通过听声音等无从察觉，只好联系辖区抄表员李俊上门检查。

用水异常增多可能是由哪些因素引起的？李俊说，出现这种情况一般要重点查看以下几个方面：洗衣机进出水管道、厨房下水道、卫生间马桶，以及家中是否使用热水器、净水器等设备。举例来说，部分家庭安装的有“自动反冲洗”装置的净水器，当控制系统发生故障，重复进行反冲洗排水，就会不知不觉产生大量用水。

“马桶暗漏的情况最为常见。”李俊补充说，经现场排查，孙先生家的情况就属于此类。

马桶暗漏可自查，您可加点儿墨水试试

孙先生家使用的是坐便式马桶，记者通过肉眼观察和走近听声音，未察觉到漏水情况。

“很多人习惯使用马桶后立即离开，即便有漏水的声音也不易察觉。”李俊说，其实有两种方法检验较为直观。

方法一：观察水表

以孙先生家的远传智能水表为例。记者发现，在使用马桶后，水表先是快速转动，随后又慢转。

“水表会快转表明马桶在注水，正常情况下，当注满水时水表会停止转动，若存在暗漏，水表会继续慢转。”李俊解释。

方法二：加墨水自检

打开马桶后的水箱，滴入几滴蓝色墨水，待水色有变化后按下冲水键。完成冲水后，马桶内恢复平静，当有细细的蓝色水流沿马桶内壁流出，即表明存在漏水情况。

“由于水是无色透明的液体，平时即便发生暗漏，人们也很难发现，通过有色水检查就容易发现了。”李俊说，市民还可以使用其他有色液体如酱油、洁厕灵等代替墨水。

记者看到，该马桶出现暗漏，主要是由冲水后按键不能自动弹起、水箱内的浮子无法归位导致，但因水流小，通过听声音无法分辨。李俊通过对冲水按键内部进行清理，将螺母复位，巧妙“解题”。

“家中马桶及水箱应注重日常保养，发现有沉淀物或部分零件损坏，应及时检修。”李俊提醒。

居家用水，这些好习惯帮您节水

进入夏季，大家洗衣、洗澡等频率增加，家庭用水或有增多，平时如何才能节水呢？这些好习惯您不妨了解一下。

●水龙头随用随开，减少长流水。

●一水多用，提高水的利用率，如用洗菜水、淘米水浇花，用洗脸水冲厕所等。

●洗衣机、热水器、抽水马桶等，建议选用节水型的。

●定期检查管道设施，出现渗漏及时维修。

●家中若长期无人，建议关闭水表前总阀门。如人在外地，可拨打24小时“小水牛”供水热线9610001，请工作人员关闭总阀门。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 实习生 赵晓怡 通讯员 成俊西）