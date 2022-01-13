及时雨赶走高温 洛阳本周午后局地多阵雨

今天：阵雨转多云，偏西风3级左右，气温25℃～34℃。

昨天傍晚，在经历了持续高温天气后，市区终于迎来“退烧雨”，一扫连日来的燥热。

对于这场大家期盼已久的降雨，省市两级气象部门都提前发布了暴雨预警，省自然资源厅还发布了地质灾害黄色预警，省水利厅发布山洪灾害预警，提醒有关部门和群众做好防御应对。

中国天气网气象分析师介绍，对我国北方地区来说，今年入汛以来最强降雨已经开启，6月出现如此大范围的强降雨天气较为少见，需要提高警惕。

为何这次会出现这么强的降雨？气象分析师表示，本轮降雨过程是由副热带高压、高空槽、低涡和地面气旋等诸多天气系统共同参与的一次典型北方盛夏暴雨过程，副热带高压边缘的暖湿气流非常强盛，配合冷空气南下形成的低涡系统，强降雨雨带随着低涡移动而变化。

同时，由于此次过程雨带移速较快，强降雨不会长时间影响一个地方，今天主雨带将随低涡向东移动，华北、黄淮等地的降雨将明显减弱，明天本轮强降雨过程将进入尾声。

气象分析师介绍，此次降雨过程有利于缓解旱情，但也需注意防范局地强降雨可能造成的旱涝急转。新的一周，高温终于不再紧盯洛阳了。根据市气象台分析，本周后期，因地面持续受冷空气扩散影响，我市上空云系较多，多局地阵雨或雷阵雨。具体预报如下——

今天：阵雨转多云，偏西风3级左右，气温25℃～34℃。

明天：晴天间多云，午后局部地区有阵雨或雷阵雨，西北风3级～4级，气温24℃～36℃。

29日(周三)：晴天到多云，午后局部地区有阵雨或雷阵雨，气温24℃～36℃。

30日(周四)：多云，局部地区有阵雨或雷阵雨，气温25℃～34℃。

7月1日(周五)：多云，局部地区有阵雨或雷阵雨，气温24℃～33℃。

7月2日(周六)：多云转阴天有分散性阵雨或雷阵雨，气温24℃～32℃。

7月3日(周日)：阴天有分布不均匀的阵雨或雷阵雨，气温24℃～31℃。

(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博)