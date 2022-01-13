做实做细各项防汛措施 确保黄河安澜群众安全

26日，市委常委、常务副市长孙延文带领有关部门负责同志，到孟津区、新安县调研黄河防汛工作。

26日，市委常委、常务副市长孙延文带领有关部门负责同志，到孟津区、新安县调研黄河防汛工作。

孙延文一行首先来到小浪底水利枢纽，实地调研调水调沙运行情况，详细询问了小浪底水利枢纽的值班调度、应急预案、防汛物资准备等情况。孙延文强调，小浪底水利枢纽作为黄河中下游关键控制性工程，为确保黄河下游防洪安全发挥了关键作用。各部门要认真落实中央、省委和市委关于防汛减灾的部署要求，树牢安全理念，强化风险意识，做好精准调度。要扎实做好各项汛前准备工作，全面落实各项防汛措施，加强人员24小时值班值守。要进一步完善与气象、应急等部门的联络机制，加强协调联动，凝聚形成防汛工作合力，全力确保黄河安澜和沿岸人民群众生命财产安全。

在新安县畛河沿岸，孙延文实地查看了河道治理、防汛备汛等情况。他强调，要进一步厘清防洪薄弱环节和风险点，全面开展汛前安全隐患大排查大整治，坚决守住防汛安全底线。要做实做细预案制定、应急演练、群众转移避险等重点工作，进一步提高处置洪水灾害应急救援实战能力。要持续巩固小流域“两清一护”综合治理成效，实现河道行洪安全畅通，为建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌提供坚强水安全支撑、优良水生态环境。(洛报融媒·洛阳网记者 李迎博)