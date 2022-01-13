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洛阳市开展“年票进校园”发放活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.27 08:38

　　近日，我市“年票进校园”发放活动在市第二十三中学开展，市文广旅局工作人员免费为该校学生发放了洛阳旅游年票(学生卡)。

　　据了解，“年票进校园”活动采取政府补贴形式免费为全市约133万名学生每人发放1张洛阳旅游年票(学生卡)，该卡使用有效期为2022年6月9日至8月31日，在此期间与洛阳旅游年票实行同等政策。

　　市文广旅局相关工作人员说，洛阳旅游年票(学生卡)由市教育局及学校提供学生信息，市文广旅局负责制卡，再由市教育局、学校安排免费发放。目前，洛阳旅游年票(学生卡)正在加紧制作，预计6月底前完成所有制卡工作。暂未收到洛阳旅游年票(学生卡)的学生，也可凭学生证或身份证免费进入洛阳旅游年票景区游览。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 李雅娟）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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