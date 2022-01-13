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学习借鉴往届成功经验 迅速掀起世客会筹办热潮
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.27 08:40

　　26日，我市在洛阳客家之源纪念馆广场举行成功申办世界客属第33届恳亲大会庆祝活动。市政协主席杨炳旭出席活动并讲话。

　　杨炳旭表示，近三年来，在省市两级的有力领导和市申办工作领导小组的持续推进下，重要客属社团走访联络进展顺利，客家文化研究深入开展，重点项目建设与招商引资扎实推进，申办工作队伍担当作为，为我市成功申办世界客属第33届恳亲大会打下了坚实基础。此次成功申办，是我市传承弘扬黄河文化、创新发展河洛文化、深入研究客家文化、充分展示客家祖根地品牌取得的又一丰硕成果。

　　杨炳旭强调，申办取得圆满成功，既是对过往工作的肯定，也标志着筹办工作的正式开始。各级各有关部门要在市委、市政府的统一领导下，不辱使命、不负重托，信守承诺、接续奋斗，团结带领全市人民齐心协力，统筹推进筹办工作，迅速掀起筹办热潮。要充分依靠全球客家·崇正会联合总会及世界客家社团、客属侨领，争取更大支持和帮助，学习借鉴往届成功经验，务实重干、创新提升，努力办出一届创新引领、特色鲜明，求真务实、凝心聚力，开放合作、共襄盛举的客家盛会，为传承弘扬客家文化，加快建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌作出新贡献。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 冯波)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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