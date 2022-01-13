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中航锂电技术研究院技术带头人温灿国：加强产学研用协同 构筑新能源市场和产业发展双高地
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.27 08:40

　　“随着‘双碳’目标不断推进，新能源时代正在加速到来，洛阳应瞄准关键技术，抢抓发展机遇，推进集群发展，不断健全强化产学研用协同创新机制，奋力构筑新能源市场和产业发展双高地。”中航锂电技术研究院技术带头人温灿国在授课时表示。

　　此前我省出台的相关实施方案，为洛阳相关产业建设布置了多项重点任务，其中包括推动氢燃料电池核心关键技术突破、核心零部件产业化；加快电池正负极、隔膜、电解质等技术进步，加强电池系统技术攻关，以及关键材料和固态动力电池、锂硫电池技术研发及产业化等。

　　“这就为全市发展新能源电池提供了明晰的‘路线图’和‘任务书’。”温灿国说。

　　温灿国坦言，作为“十四五”期间我市重点打造的产业集群，洛阳新能源电池产业集群在锂电池电芯制造及封装、电极材料、连接器、电解液等领域具备一定优势，拥有三元及磷酸铁锂体系锂电池产品及技术储备，以及中航锂电、凯迈电子、嘉盛新能源、中国一拖、中集凌宇等产业链上下游重点企业，但整体存在产业链不完整、新能源电池产能规模和全产业链产值规模偏低等短板。

　　在温灿国看来，为构建全生命周期、全产业链的发展新格局，洛阳应锚定风口强化全产业链招商，积极招引新能源电池龙头企业和总部，同时依托现有重点企业，持续加大产品研发和项目推进力度，用源源不断的项目建设为产业集聚提供有力支撑，以产业集聚的协同发展推动整体产业的升级换代。

　　温灿国表示，为尽快突破关键核心技术，洛阳还应不断健全强化产学研用协同创新机制，通过持续加强智力支持，补齐人才技术端板，为构筑新能源市场和产业发展双高地提供强大动力。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 户永振 夏进 苗得雨）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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