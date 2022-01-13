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孟津区朝阳镇闫凹村：唤醒“沉睡”资产 旧厂房将成引凤巢
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.27 08:26

　　“交易顺利完成，既避免了这批机床设备闲置贬值，又为旧厂房找到了‘出路’，真是一举两得。”近日，在孟津区朝阳镇产权交易平台上，该镇闫凹村一集体项目中的机床设备所有权以106000元顺利完成交易。

　　去年以来，孟津区积极落实“151”工作部署，把“三变”改革纳入乡村振兴战略考核和深化农村改革重要指标，结合“三清两建”清资产、盘家底，开展农村集体资产清产核资工作。此项工作由区政府领衔开展，15家单位参与组建的“三变”改革工作专班负责具体工作。专班和朝阳镇在排查中发现，闫凹村一村集体项目中的废旧机床设备存在盘拢收回不易的情况。

　　20世纪70年代，闫凹村的孟津县高压配件厂是全县第二大集体企业，主要生产高压螺栓及零件配件。后来，随着市场变化，该厂在改革大潮中逐渐没落，占地面积6亩的厂房和大量机床设备因此闲置。2002年，村里与一家企业签了一份为期3年的厂房设备租赁合同，村里每年可收入56000元，但承包企业后来经营困难，无力支付租金，导致这些设备再次“沉睡”。

　　我市产权交易平台建立之后，经过协调，今年6月17日，这批设备在朝阳镇产权交易平台上完成所有权交易。这次成功交易也给村里发展产业打了一针强心剂——闫凹村将利用交易平台对厂区和厂房进行再盘活再利用，引进气调冷库项目，让群众享受更多“三变”改革带来的红利。

　　实际上，在孟津区，闫凹村成功盘活闲置资产的案例并非个例。该区相关部门最新统计数据显示，通过“三变”改革，孟津区农村集体资产监督管理平台日益健全，并与市产权交易平台同步对接。目前，全区有区级产权交易中心1个、镇级产权交易中心14个、村级产权交易服务网点257个、服务人员1077名，收集土地资源、“两闲四荒”等资产资源信息审核挂网30宗，完成线上交易5宗。截至目前，全区流转土地面积达29.08万亩，规模化经营率达60.3%；村集体经济收入达6426万元，超过10万元的村有153个，占比59.53%。

　　“预计11月，孟津将实现‘三变’改革全区覆盖。”孟津区农业农村局相关负责人说。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 姚石伟 刘艳艳 实习生 裴梦梵）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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