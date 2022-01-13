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河南科技大学信息工程学院教授、装备制造智能控制河南省工程实验室主任马建伟：落实创新驱动战略 打造光电元器件优势产业集群
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.27 08:40

　　“到2025年，洛阳光电元器件产业规模要突破1000亿元，打造具有国际竞争力的千亿级产业集群。”河南科技大学信息工程学院教授、装备制造智能控制河南省工程实验室主任马建伟表示，要实现这一目标，核心举措是坚定不移落实省委的创新驱动战略，打造属于洛阳的优势产业集群。

　　马建伟表示，产业集群本身就是创新的源泉。要充分利用集群所产生的共享资源等优势，扩大企业可利用的资源，加速技术的交流与转移，采用数字化转型等手段提高集群内企业生产效率，进行生产模式、管理模式乃至商业模式的创新，实现集群内企业高质量发展，提升洛阳光电元器件产业集群的综合竞争力。

　　龙头企业是产业集群发展的重要因素。马建伟建议，要选好洛阳光电元器件产业中产品、材料、应用领域三个“群主”，发挥“群主”在产业集群中的引领示范作用，以智能制造夯实洛阳光电元器件产业发展的基础。具体来说，要推动洛阳企业对光电元器件制造过程开展数字化、网络化、智能化改造，在生产一线大量使用机器人技术、自动化技术、人工智能技术；鼓励企业加快进行数字化改造，通过设施设备上云、管理系统上云、业务应用上云等多种方式，形成智能化发展基础能力；大力促进人工智能在产品研发设计、生产流程优化、远程运维服务、企业资源规划与供应链管理等环节的广泛应用，激发生产工艺及设备制造数据资源的智能化应用潜力。

　　“产业集群通过数字化智能化管理，可以有效促进产业链上下游企业开展分工协作，构建创新协同、产能共享、供应链互通的洛阳光电元器件产业集群生态，促进产业快速发展。”马建伟表示。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 付春记 邱腾飞）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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