高考成绩揭晓后，报志愿成了重头戏。心仪高校的预估分数线是多少？省排名多少才有戏？目前，多所知名高校的招生人员已抵达洛阳，50余所高校在豫招生预估分数线、省排名揭晓。昨日，记者分兵多路，采访知名高校洛阳招生宣传负责人，为您奉上实用信息。

高考成绩揭晓后，报志愿成了重头戏。心仪高校的预估分数线是多少？省排名多少才有戏？目前，多所知名高校的招生人员已抵达洛阳，50余所高校在豫招生预估分数线、省排名揭晓。昨日，记者分兵多路，采访知名高校洛阳招生宣传负责人，为您奉上实用信息。

省外高校

浙江大学

招生人数：本科一批理科56人、文科24人、艺术5人，国家专项计划49人，高校专项计划24人，医药单独代码18人(含6个国家专项)，共170人。

填报建议：理科全省前1000名、文科全省前400名、医药代码理科全省前2000名可考虑填报；理科全省前600名、文科全省前300名、医药代码理科全省前1500名把握较大。

联系电话：程老师13858084693、陈老师18106514109

洛阳招生咨询点：涧西区新友谊大酒店

南京大学

招生人数：本科一批文科17人、理科75人，提前批2人(文科、马克思主义理论专业)，国家专项18人(文科5人、理科13人)，励学计划(高校专项)19人(理科生)。

填报建议：理科全省前1200名以内，文科全省前220名以内可考虑填报。

联系电话：黄老师18260075285、刘老师18260057817

洛阳招生咨询点：牡丹城宾馆

同济大学

招生人数：理科普通类133人、国家专项40人、高校专项46人，文科普通类15人、提前批2人、艺术类4人。

填报建议：理科全省2000名以内、国家专项全省2500名以内、高校专项全省4000名以内，可考虑填报；文科全省800名以内、提前批全省1000名以内，可考虑填报。

联系电话：王老师18694041012、何老师13917884632

北京理工大学

招生人数：本科一批理科74人，比去年增招5人。本科一批理科单列计划60人；本科一批文科11人，比去年增招1人。艺术类2人，高校专项20人，国家专项29人，强基计划10人，合计206人。

填报建议：理科655分以上，可考虑报徐特立英才班；理科645分以上，可考虑报非徐特立英才班的志愿；文科602分以上，可考虑填报。

联系电话：王老师15901563109、徐老师18811722906

洛阳招生咨询点：白玉兰城市酒店南昌路店

南开大学

招生人数：理科121人、文科79人。

填报建议：理科全省前2000名把握大，单列计划(理科试验班类)全省前3000名把握大；文科全省前500名把握大。

联系电话：022-60365167

洛阳招生咨询点：钼都利豪国际饭店

华中师范大学

招生人数：理工类168人(含国家公费师范生75人，优师计划6人)，文史类90人(含国家公费师范生31人，优师计划5人)，艺体类50人，国家专项40人，高校专项11人，共359人。

填报建议：文科提前批(国家公费师范生)全省2700名以内可填报，文科本科一批(非国家公费师范生、非师范专业)全省2200名以内可填报；理科提前批(国家公费师范生)全省19000名以内可填报，理科本科一批(非国家公费师范生、非师范专业)全省14000名以内可报考。

联系电话：张老师13545879151

洛阳招生咨询点：七天优品酒店王城公园店

北京航空航天大学

招生人数：理科176人、文科10人。

填报建议：理科全省1600名以内可考虑填报，理科全省1300名以内报考把握大；文科602分以上希望大。

联系电话：吕老师15810082854、向老师13949206885

洛阳招生咨询点：复美酒店洛阳万达广场店

中国科学技术大学

招生人数：仅招理科生，本科一批91人，国家专项10人。

填报建议：理科全省排名650名以内把握较大，排名700名以内有希望。

联系电话：肖老师18013483862

洛阳招生咨询点：维也纳酒店九都路万达店

南京航空航天大学

招生人数：本科一批理科177人、文科22人，国家专项39人，高校专项18人。

填报建议：理科全省排名11000以内把握较大，排名13000名以内有希望；文科全省排名2700名以内把握较大，3200名以内有希望。

联系电话：牛老师17601561260

洛阳招生咨询点：洛阳航空城酒店

哈尔滨工业大学(校本部)

招生人数：本科一批理科85人、文科19人，国家专项24人，高校专项33人，提前批6人，中外合作办学11人，艺术类7人，共185人。

填报建议：理科636分左右可考虑报考；文科594分左右可考虑报考。

联系电话：刘老师13936445879、凤老师13945078008、邓老师13394112223

洛阳招生咨询点：洛阳友谊宾馆

哈尔滨工业大学(深圳)

招生人数：仅招理科生，共计划60人。

填报建议：全省前1900名的考生，可考虑填报；全省前1700名的考生，把握较大。

联系电话：吴老师15915458404、康老师13622005659

洛阳招生咨询点：洛阳友谊宾馆

武汉大学

招生人数：理科465人、文科110人。

填报建议：理科全省4000名左右、文科全省500名左右填报希望大。一经录取，可100%转专业。

联系电话：叶老师13720181154

洛阳招生咨询点：桔子酒店万达广场店

湖南大学

招生人数：理科招331人，其中普通类269人、国家专项47人、高校专项15人；文科36人，其中普通类30人，高校专项6人；艺术类5人。

报考建议：理科全省排名8000名以内、文科全省1500名以内，可考虑填报。

联系电话：谭老师13117417226、王老师15620283062。

洛阳招生咨询点：洛阳牡丹城宾馆

东南大学

招生人数：计划招228人，其中理科206人、文科18人、艺术类4人。

填报建议：理科632分、全省4200名左右可考虑填报，理科630分的考生可以冲一冲，有希望，分数稍低的理科生可考虑医护单列；文科全省1000名左右可考虑填报。

联系电话：刘老师15751760796

洛阳招生咨询点：七天优品酒店王城公园店

西北工业大学

招生人数：计划招收318人，其中理科300人、文科12人、艺术类6人。

填报建议：理科全省5800名内较有把握，6000名内鼓励报考，6300名内可以冲一冲；文科2500名以前鼓励报考。

联系电话：康老师18092005619、秦老师13891997055

洛阳招生咨询点：洛阳航空大厦

河海大学

招生人数：普通类229人，中外合作17人，国家专项40人，高校专项25人，共311人。

填报建议：理科全省20000名以内可考虑填报，17000名以内把握大，15000名以内专业选择余地较大；文科全省4000名以内可考虑填报，3500名以内把握大。

联系电话：牛老师18061705226、王老师18061705911

洛阳招生咨询点：洛阳新友谊大酒店

大连理工大学

招生人数：主校区(含开发区校区)计划招普通理工204人、合作办学25人、国家专项计划33人、普通文史10人，合计272人；盘锦校区招普通理工52人、中英合作办学20人、国家专项计划15人，合计87人。与2021年相比，招生总人数不变，新增文史类专业招生。

联系电话：王老师15641198386、李老师18842648985

洛阳招生咨询点：涧西区新友谊大酒店

中国药科大学

招生人数：计划128人(含国家专项25人)，其中理科122人、文科6人。

填报建议：理科全省25000名以内可考虑报考，理科全省23500名以内报考把握较大。

联系电话：李老师18351991799、15720629908

洛阳招生咨询点：洛阳颐舍酒店(洛阳龙门站附近)

天津大学

招生人数：302人，其中理工类269人(含国家专项37人、高校专项22人)、文史类24人、艺术类9人，

填报建议：建议理科629分左右、文科602分左右填报希望大。

联系电话：王老师13920159176、赵老师18222585849、赵老师13512018191

江南大学

招生人数：普通类171人，其中理科140人，文科31人；国家专项40人，限招理科；中外合作办学7人，其中理科4人、文科3人；高校专项12人，限招理科生。

填报建议：理科全省20000名以内可考虑报考，文科全省3800名以内把握较大。

联系电话：施老师16651001886

洛阳招生咨询点：白玉兰城市酒店南昌路店

北京化工大学

招生人数：本科一批理科168人、文科18人，国家专项22人

填报建议：理科全省17000名以内、文科全省3200名以内填报，把握较大；理科全省19000名、文科全省3600名，可以冲一冲。

联系电话：张老师18911611376、宋老师13581850962

中南大学

招生人数：计划招生534人，其中文科23人，理工类369人，艺术类11人，国家专项78人，高校专项37人，中外合作16人。

填报建议：理科全省前8500名可考虑填报，8500名到10000名填报希望较大，10000名到12000名可以冲一冲；文科全省前1200名可考虑填报，1200名到1400名可以冲一冲。

联系电话：黄老师15973113864

洛阳招生咨询点：华阳广场国际大饭店1822房间