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古代的凉席
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2022.06.27 08:20

　　夏天的晚上，老洛阳人好把凉席铺在床上、地上甚至平房顶上睡觉。现在的凉席种类多，除了常见的竹席、藤席、亚麻席，还有抗菌冰丝席、再生纤维素席等。

　　古时候的凉席种类没那么丰富，不过挺实用。古代常见的凉席是竹编或细芦苇编的，人称“夏簟(音同店)”“凉簟”。

　　起初，席和簟有严格区分，“席以冬设，簟为夏施”，冬天用性温的席子，夏天用性凉的簟。隋炀帝杨广会享受，“夏簟荫脩(即修)竹，高崖坐长枫”，天热时，他在东都洛阳城的竹林里铺张凉席睡觉。

　　唐代，夏簟很流行。咱们的洛阳老乡杜甫、元稹都爱睡夏簟。杜甫“宴引春壶酒，恩分夏簟冰”，元稹“雨送浮凉夏簟清，小楼腰褥怕单轻”，夏天炎热，他们都很懂得如何消暑避夏。

　　古代比较稀罕的凉席是玉席、象牙席、猪毛席等。

　　史载，古人“取猪毛刷净，命工织以为席，滑而且凉”，取名“壬癸席”。这种席子里掺有龙涎香，能消暑毒。

　　还有一种“冰丝茵”，类似现在的冰丝席。相传，唐代有个老太太在街头卖旧凉席，要价五百钱。有个波斯商人看见了说：“这是冰蚕丝织成的，夏天铺上格外清凉。”遂慷慨掏钱，将旧席买走了。

　　唐代东都洛阳、西京长安是国际大都市，城中常见波斯商人。故事中的这个波斯商人不但眼光好，识货，还诚实不欺客，生意应该做得不错。(洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜)
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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