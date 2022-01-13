洛阳：集中优势力量 推动产业做大做强

25日至26日，“重点产业集群”高质量发展专题研修班举行光电元器件、新能源电池产业专题讲座，专家分别就相关产业发展前景、主要途径等内容进行授课，引发学员热烈反响。

25日至26日，“重点产业集群”高质量发展专题研修班举行光电元器件、新能源电池产业专题讲座，专家分别就相关产业发展前景、主要途径等内容进行授课，引发学员热烈反响。

“授课专家对光电元器件产业布局及集群发展规划做了详细的阐述，如何做精、做大、做强是接下来从业者要深入思考的问题。”中硅高科高级研发经理陈辉表示，要充分开展信息整合与资源整合，推动市内企业精准对接，实现管理模式与合作模式创新，推动上下游迭代与创新协同联动发展，吸引更多相关配套企业驻洛发展。

“光电元器件产业是洛龙区的优势产业，具有良好的发展基础。”洛龙区工信局副局长刘芳表示，今年以来，洛龙区推动龙头企业与中小企业科创园融合互促发展，实施光电产业重点项目5个，总投资53亿元，打造光电产业园区7个，计划总投资100亿元以上。未来，洛龙区将围绕“快速做大上游，提质倍增中游，倍增拓展下游”思路，加快产业发展，助力洛阳打造千亿级光电元器件产业集群。

“此次学习很有必要，使我们在聚焦十大优势产业集群精准招商上丰富了经验。”市商务局产业发展促进一科科长付晶晶表示，通过学习新能源电池产业发展的前沿知识，进一步理解了精准招商的重要意义，后续将继续落实产业发展“136”工作举措，以产业研究为前置，制定匹配产业政策，着力招大引强，为在发展风口产业上取得实质性突破作出新的贡献。

“除了学习知识，研修班还为我市企业交流合作提供了一个良好平台。”中航锂电政策研究办公室主任鲍鑫行表示，洛阳在新能源产业发展上有独特优势，此次活动不但能让相关企业学习到产业知识，而且能更好地促进企业交流，加深了我市新能源电池产业集群上下游的融通发展。未来，中航锂电将在锂电池领域持续研究，不断扩宽新能源电池应用场景，加速促进全市关联产业协同升级。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 孙小蕊 通讯员 户永振 邱腾飞)