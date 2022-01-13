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半遮面茶坊的消暑“神器”(趣说《梦华录》)
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2022.06.27 08:20

　　夏日炎炎，洛阳连日高温，酷热难耐。古装励志剧《梦华录》的剧情也来到了盛夏，东京城里的半遮面茶坊安上了“风扇”，推出了冰镇饮品蜜豆冰沙，茶客手捧冰块降温，甚是惬意。

　　有的观众对此感到疑惑，留言道：古代没电、没冰箱，夏天哪儿来的风扇、冰块？编剧是在开玩笑吧？

　　其实，《梦华录》没有瞎编。北宋东京汴梁(今开封)、西京洛阳等大城市，不但有冰块、冷饮，还有“空调房”呢！

　　来点儿“冰食”消消暑

　　半遮面茶坊位于汴梁的繁华街巷，生意不错，冷饮消耗快。据冰铺的伙计说，半遮面茶坊一次就买了8大桶冰块。

　　这让东京冰行的行头池衙内很不高兴。池衙内和半遮面茶坊的老板赵盼儿有矛盾，他下令冰铺“封杀”半遮面茶坊，不许卖冰块给赵盼儿。

　　翻翻史书，这段剧情是有据可依的。早在宋朝以前，古人就有意囤冰以备夏日之需了。

　　北宋汴梁与洛阳同属河洛地区，相隔不远。史载，商周时期，洛阳就有了世界上最早的冰窖和冷饮。当时的冷饮叫“冰食”，是王室贵族的专属夏日福利。

　　《诗经》有云：“二之日凿冰冲冲，三之日纳于凌阴。”意思是寒冬采冰，藏于“凌阴”——冰窖内。《周礼》记载，每年冬季，周王室会派“凌人”采集天然冰块，运至“凌阴”储藏，以备夏天取用。

　　据历史学家推论，东周时期的冰窖应在周王城内，也就是今洛阳王城公园一带——远了，冰没送到皇宫就化了。

　　买不到冰有人送

　　有冰便可制冷饮。楚国诗人屈原喝过“冰镇米酒”，在《楚辞》中赞叹“挫糟冻饮，酎(音同昼)清凉些”，可见春秋时期的冷饮便已相当可口。

　　古代藏冰不易，起初能享用冰块的人不多。洛阳是东汉京城，汉代，朝廷会举行赐冰仪式，把洛阳皇宫中的藏冰赐给高官享用，并设冷宴招待大臣吃冰，这叫“食肉之禄，冰皆与焉”。

　　隋唐时期，街头开始有人叫卖冰块，但冰块“至夏月则价等金璧”，平民百姓吃不起。贵族生活奢侈，家里不但有冰块，还有不用电的“冰箱”——冰鉴，形如大锅套小锅，夹层能放冰，可以冰镇酒水。顶级贵族还可享用高档冷饮“酥山”：底层是冰，上面覆有奶油、酥油。酥油是乳制品，类似于现在的奶油、黄油，把酥油加热融化，淋到盘子上做出山峦的形状，放到冰窖里冷冻，就能做出“酥山”。

　　宋代商业繁荣，采冰、藏冰已是流水线作业，冷饮得以“飞入寻常百姓家”。民间有冰铺，面向大众卖冰。汴梁、洛阳市面上的冰镇冷饮有数十种，其中除了《梦华录》中提到的蜜豆冰沙，还有“凉水”——用果汁、牛奶、冰块调制而成的果汁饮料。

　　池衙内不许冰铺卖冰给赵盼儿，想搞垮半遮面茶坊的生意，然而没有得逞。为啥？因为赵盼儿的男朋友顾千帆在皇城司工作。

　　史载，北宋皇城司下设冰井务，专管朝廷藏冰、用冰事务。顾千帆升职后掌管皇城司，给女朋友弄点冰块是小意思。

　　这简直让池衙内抓狂！

　　不用电的“空调房”

　　半遮面茶坊陈设雅致，服务周到，夏季不但提供冰块给顾客“冰手”，还在茶座旁安装了人力“空调扇”，一个店伙计啥也不干，专门站在那儿转“空调扇”送凉风。

　　“空调扇”早在唐代就有了。史载，唐代有避暑凉屋，依水而建，屋里装着机械传动的制冷设备，采用水循环方式推动扇轮摇转，将水中凉气送入屋中。

　　《唐语林》记载，唐玄宗夏日召见大臣，“上在凉殿，座后水激扇车，风猎衣襟”，犹如“座内含冻”，超级凉爽！

　　相传，玄宗还让人在地上铺了一层冰砖，搞得殿内犹如冰窖，来向他汇报工作的官员被冻得头皮发麻、牙齿打战。

　　唐玄宗的祖母武则天，不爱用“空调扇”，好到郊外避暑。洛阳有个延秋村，乃洛城旧时胜景“龙池金鱼”所在地。千年前，此处林木蓊郁、溪水潺潺，宛如一个天然凉屋。武则天在东都洛阳执政时，几乎每年都到此地避暑。

　　相传，某年夏天，女皇又到城郊避暑，京城有要事，大臣狄仁杰派人请女皇回京。武则天嫌城里太热，死活不肯走，说等秋天再回。她的避暑行宫所在地因此得名“延秋”——延长到秋天。

　　谁叫人家是女皇呢？旷工都这么任性！(洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜)
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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