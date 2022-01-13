我市正加快建设老龄健康人才培训基地(中心)，学员可在这里学得一技之长，持证到医养机构从事老龄健康护理工作。未来，我市各医养机构需要大量培训合格的职业人士从事老龄健康工作，以满足老年人多样化的健康需求。

我市正加快建设老龄健康人才培训基地(中心)，学员可在这里学得一技之长，持证到医养机构从事老龄健康护理工作。未来，我市各医养机构需要大量培训合格的职业人士从事老龄健康工作，以满足老年人多样化的健康需求。

高质量的养老需要高素质的人才。老龄化正浪潮汹涌，到2025年，我国60岁及以上人口将接近3亿，养老产业市场规模超过2万亿元，养老产业的未来是一片“蓝海”，正迎来发展的春天，需要大量的专业化人才。当前，九成老年人居家养老，然而居家养老服务处于起步阶段，加上老年群体多有慢性病，专业的养老服务机构与护理人才较为短缺。数据显示，养老护理员长期占据全国“最缺工”职业排行榜前列。

老龄化社会什么最贵？养老专业人才！居家养老不是家政服务，不是有身份证就能上岗。无论是健康照护师、医疗护理员，还是健康管理师，都是社会急需的人才，必须培训合格，具备相应的岗位技能。近年，为解决老龄健康人才紧缺问题，鼓励更多人靠技能就业并成为技能人才，健康照护师、老年人能力评估师等新职业正式被列入职业分类目录。有关部门也颁布了职业技能标准，明确将养老护理员分为五个等级。这些举措顺应了社会需求，畅通了职业发展通道，将激励从业者加快提升技能水平。

但我们也要看到，不少医养机构从业人员技能低、服务差，护工的数量和质量都难以保证；在很多年轻人心中，干养老工作很没面子，压力大，收入低，导致其从业意愿很低，这些问题有待进一步解决。

“低门槛”出不了“高服务”。期待教育端和产业端联手，培养到医养机构“来之能战”的人才，明晰职业上升路径，提高职业认证的含金量，推出更有吸引力的薪酬体系，吸引和留住人才，让他们当下干得有劲头，未来有奔头，帮助更多老年人拥有体面晚年！（洛谭）