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洛阳市挂牌成立13个青年婚恋交友活动基地
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.26 20:21

　　26日，洛阳市举办“团聚洛城 缘来是你”洛阳优秀单身青年联谊会暨青年婚恋交友基地授牌仪式，现场首批13个青年婚恋交友活动基地挂牌。

　　为更加有效引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年，深化“平台+活动+服务”三位一体青年婚恋交友工作机制建设，为青年搭建友谊桥梁和婚恋互动平台，共青团洛阳市委联合洛阳市民政局、洛阳市妇女联合会、洛阳市农业农村局、洛阳日报报业集团及洛阳历史文化保护利用发展集团有限公司开展洛阳市首批青年婚恋交友活动基地创建评选活动。此次全市首批共有13个集体获得授牌，成为洛阳市青年婚恋交友活动基地。

　　具体名单如下：

　　洛阳报业文化传媒有限公司(洛阳晚报红娘帮帮团)

　　春山书屋(正大广场店)

　　洛阳微云网络科技有限公司(洛阳相亲网)

　　洛阳吕文穆园文化发展有限公司(大宋名相园)

　　河南六月集文化发展有限公司

　　洛阳市西工区探界桌游娱乐店(神都探案)

　　洛阳珍缘婚姻介绍服务有限公司(洛阳幸福起点)

　　洛阳九朝文化发展有限公司(洛阳派)

　　洛阳阳光水世界实业有限公司(洛神岛景区)

　　洛阳紫香园农业科技开发有限公司(薰衣草庄园)

　　洛阳万安山文化产业开发有限公司(万安山露营小镇)

　　中浩德控股集团有限公司(集团活动中心)

　　洛阳古都研学旅行发展有限公司(东方博物馆之都研学营地)

　　（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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