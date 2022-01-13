地质灾害黄色预警！洛阳这些地区居民注意防范

26日，记者从洛阳市自然资源和规划局获悉，6月26日20时至6月27日20时，洛阳市栾川县东南部、汝阳县南部、嵩县南部、宜阳县局部、伊川县局部为地质灾害黄色预警地区，发生崩塌、滑坡地质灾害的可能性较大，请相关群众注意防范。

26日，记者从洛阳市自然资源和规划局获悉，6月26日20时至6月27日20时，洛阳市栾川县东南部、汝阳县南部、嵩县南部、宜阳县局部、伊川县局部为地质灾害黄色预警地区，发生崩塌、滑坡地质灾害的可能性较大，请相关群众注意防范。

据悉，目前洛阳市已进入汛期，此轮强降雨时间集中在6月26日20时至6月27日20时，黄色预警区域有栾川县、汝阳县、嵩县、宜阳县、伊川县5个县区。其中，栾川县合峪镇，汝阳县付店镇、靳村乡、刘店镇、三屯镇、上店镇、十八盘乡、王坪乡、小店镇，嵩县车村镇、黄庄乡、木植街乡、田湖镇、闫庄镇，宜阳县白杨镇、城关镇、董王庄乡、樊村镇、锦屏镇、莲庄镇、赵保镇，伊川县酒后镇、葛寨乡为重点防范区域。

洛阳市自然资源和规划局有关负责人表示，全市有关部门将持续加强对地质灾害隐患点巡查排查，将预警信息及时发送到村、到户、到人，做好突发地质灾害应急处置准备。请隐患点周边受威胁群众及时关注雨情信息和预警信号，若出现灾情险情，应立即沿避险路线紧急撤离。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 郭静阁）