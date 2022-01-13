25日至26日，黄河防汛抗旱总指挥部、黄河水利委员会检查组来洛，实地检查指导黄河防汛工作。黄河防总常务副总指挥、黄委主任汪安南率队，市长徐衣显参加。

以防汛金标准践行人民至上生命至上

全力以赴夺取黄河防汛抗旱全面胜利

汪安南来洛检查黄河防汛 徐衣显参加

25日至26日，黄河防汛抗旱总指挥部、黄河水利委员会检查组来洛，实地检查指导黄河防汛工作。黄河防总常务副总指挥、黄委主任汪安南率队，市长徐衣显参加。

在洛期间，检查组深入黄河铁谢险工，实地察看河势水情，现场检查抢险石料配备、照明通信覆盖、清淤疏浚等工作落实情况；深入伊洛河偃师夹河滩，检查伊洛河治理和备汛工作，并召开座谈会，听取洛阳市防汛工作汇报，部署黄河防汛工作。

汪安南对洛阳市扎实推动黄河流域生态保护和高质量发展，积极有效应对去年新中国成立以来最严重黄河秋汛洪水给予充分肯定。他指出，黄河主汛期即将来临，要提高政治站位，立足于防大汛、抗大洪、抢大险、救大灾，以防御新中国成立以来最大洪水，遇超标准洪水有对策、有措施为目标，坚决保障黄河安澜。要全面落实以行政首长负责制为核心的防汛责任制，筑牢防汛责任堤坝。要消除隐患短板，坚持“汛期不过，检查不停，整改不止”，确保隐患早发现、早处置。要把确保人民群众生命安全作为首要任务，加强避险转移和工程防守。要全面落实黄河防总统一指挥调度，不断完善“政府主导、应急统筹、河务支撑、部门协同、联防联控”的黄河防汛抢险新机制。要强化黄河防汛值守，密切关注黄河、伊洛河汛情、河势等发展变化，扎实做好本轮强降雨应对，全力夺取今年黄河防汛抗旱工作全面胜利。

徐衣显对黄河防总、黄委和省直有关部门长期以来关心支持洛阳发展表示感谢，将认真贯彻习近平总书记重要指示和上级部署、检查组要求，从严从细从实落实防汛措施。一要坚决扛牢政治责任。践行人民至上、生命至上，做到思想认识入汛、工作状态入汛、责任落实入汛，抓牢抓实保障黄河安澜这一“国之大者”，服从“四库联调”，守住不发生群死群伤的金标准。二要全面彻底查险除患。坚持思想问题、工程问题、工作问题“全覆盖”，把隐患当险情对待，开展全市域拉网式、动态化大排查，边查边改、边改边销、形成闭环，做到整改措施、责任、资金、时限、预案“五落实”，确保抓早抓小抓准。三要做足避险抢险准备。把群众避险放在首位，坚持先立后破、“五预”联动、会商研判，紧盯山区旅游点、地势低洼村庄、地质灾害隐患点、尾矿库等重点区域，统筹做好预警监测、风险研判、应急抢险等工作。四要强化领导压实责任。健全防汛应急管理指挥体系，严格落实“五级分包责任制”和值班值守制度，下沉基层、靠前指挥、形成合力，做到知责于心、担责于身、履责于行。五要统筹做好防汛抗旱。针对旱涝急转气象特点，在确保安全度汛前提下，主动汇报对接，做好统筹调度，科学蓄水保水，保障用水安全。

徐衣显还就黄河水资源综合利用、伊洛河黑石关卡口控导工程、呼南高铁焦作经洛阳至平顶山段跨黄河大桥等洛阳发展的“市之大者”“市之急者”，向检查组汇报对接，争取更大支持，得到积极回应。

河南黄河河务局局长张群波，省应急管理厅二级巡视员何景利，省水利厅党组成员申季维及黄委、省直部门相关负责同志一同来洛，副市长韩治群等参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 郭旭光)