“洛阳创新”建功国内“最重”跨高铁桥群转体

26日，记者从中国船舶七二五所中船双瑞(洛阳)特种装备股份有限公司(简称双瑞特装)获悉，该企业在其研发的转体球铰支撑下，通过精准转体牵引施工，于近日推动武汉至大悟高速公路(简称武大高速)4座总重量达7.2万吨的转体桥在37米高空中实现精准对接，标志着国内总吨位最大的公跨高铁桥群悬灌梁转体顺利完成。

26日，记者从中国船舶七二五所中船双瑞(洛阳)特种装备股份有限公司(简称双瑞特装)获悉，该企业在其研发的转体球铰支撑下，通过精准转体牵引施工，于近日推动武汉至大悟高速公路(简称武大高速)4座总重量达7.2万吨的转体桥在37米高空中实现精准对接，标志着国内总吨位最大的公跨高铁桥群悬灌梁转体顺利完成。

武大高速起始于武汉谌家矶南湖村，终点位于孝感市大悟县，为双向6车道设计。本次桥梁转体施工依次跨越沪蓉高铁下行线、麻武铁路、黄陂货车联络线、沪蓉高铁上行线等4条既有营业线，作业风险高，施工难度大，是湖北省首次公路跨高铁双幅连续转体施工。

“再加上此次工程转体桥梁数量多、重量大，特别是上跨繁忙的沪蓉高铁等多条铁路线路，窗口时间短、精度要求高，对施工提出了极高要求。”双瑞特装相关负责人表示。

为确保4座悬灌梁安全成功转体，双瑞特装技术人员结合此前成功经验，对施工进行针对性特殊设计，在转体中使用了企业研发的高加工精度转体球铰，应用了高承载力、低摩擦系数非金属摩擦副材料，并派遣专业团队进行现场高精度安装和转体施工。同时，企业为转体推进配备了两套连续千斤顶，全程智能化跟进，进一步保障了转体精度及安全。

21日0时20分，2座悬灌梁率先同步转体。在桥梁转体球铰支撑下，双瑞特装技术人员精准操作转体设备，精确控制转体速度和点位，以“四两拨千斤”之势，历时约57分钟，使两座悬灌梁完成优雅“转身”。23日凌晨，另两座悬灌梁转体同样精准完成，操作误差控制在2毫米以内。

双瑞特装此次平稳安全完成武大高速7.2万吨悬灌梁连续转体，刷新了国内公跨高铁桥群悬灌梁连续转体的总吨位新纪录，用“洛阳创新”推动国内大重量多桥连续转体领域取得新突破，也为后续高速如期建成通车奠定坚实基础。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 徐兆琦 王澍）（图片和视频由企业提供）