雨雨雨雨雨……未来7天洛阳阵雨频繁

26日下午，洛阳市气象局发布最新周天气预报。 26日下午，洛阳市气象局发布最新周天气预报。 据气象资料分析， 26日受低槽东移影响，洛阳有一次明显降水天气过程。周后期地面持续受冷空气扩散影响，洛阳上空云系较多，多局地阵雨或雷阵雨。具体预报如下： 今天夜里北部中雨，南部中到大雨，局地有暴雨。明天白天阵雨转多云，偏西风3级左右，最低气温23℃～25℃，最高气温32℃～34℃。 明天(27日)夜里到后天(28日)白天，全区晴天到多云，午后局部地区有阵雨或雷阵雨，西北风3级～4级，最低气温22℃～24℃，最高气温33℃～35℃。 29日(周三)：晴天到多云，午后局部地区有阵雨或雷阵雨，气温24℃～36℃。 30日(周四)：多云，局部地区有阵雨或雷阵雨，气温25℃～34℃。 7月1日(周五)：多云，局部地区有阵雨或雷阵雨，气温24℃～33℃。 7月2日(周六)：多云转阴天有分散性的阵雨，气温25℃～32℃。 7月3日(周日)：阴天有分布不均匀阵雨或雷阵雨，气温24℃～31℃。 (洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博)