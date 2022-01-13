洛阳将大力推动非国有博物馆建设

今日，记者从洛阳市文物局“五联五促”联企业座谈会上获悉，该局将大力推动非国有博物馆建设，在鼓励全产业链发展、提升陈列展览质量、落实对口帮扶工作等方面推动非国有博物馆发展，同时邀请来自博物馆领域的专家共同为洛阳“东方博物馆之都”规模质量双提升出谋划策。

今日，记者从洛阳市文物局“五联五促”联企业座谈会上获悉，该局将大力推动非国有博物馆建设，在鼓励全产业链发展、提升陈列展览质量、落实对口帮扶工作等方面推动非国有博物馆发展，同时邀请来自博物馆领域的专家共同为洛阳“东方博物馆之都”规模质量双提升出谋划策。

目前，洛阳市现有3项6处世界文化遗产、51处全国重点文物保护单位、146处省级文物保护单位，国有博物馆馆藏文物60万件套，这些珍贵的文化遗存见证了历史的兴衰更迭，是华夏文明的重要文化标志。

为了保护好、利用好、发展好洛阳丰厚的历史文化资源，让文物活起来，洛阳的博物馆总数达到102家，内涵丰富、特色鲜明、门类多样的博物馆体系基本形成，博物馆已成为古都洛阳的新名片。其中，非国有博物馆达53家，非国有博物馆在推动洛阳国际文化旅游名城建设、打造全国沉浸式文旅目的地方面发挥了重要作用。

与此同时，洛阳的“东方博物馆之都”建设也面临一些发展难题。如非国有博物馆资源利用水平有待提升，质量参差不齐，普遍面临管理不规范、陈展水平低、专业人才匮乏、运营困难等问题。在这次“五联五促”联企业座谈会上，与会专家就如何更好地利用博物馆资源，破解非国有博物馆中存在的难题，推动非国有博物馆高质量运营发展等问题进行了研讨。

下一步，洛阳将根据与会专家的建言，持续擦亮洛阳“东方博物馆之都”金色名片，努力在尊重活化文化遗产、传播优秀传统文化、让全民共享文物保护利用成果方面作出更多探索。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 阎桦 文/图）