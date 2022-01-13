栾川“两清一护”，让潺潺清流绕山城【视频】

青山相映，绿水萦绕，一条条清澈的山涧溪流，蜿蜒淌过一个个美丽的伏牛山村，独守着炎炎夏日里的一份清凉。

青山相映，绿水萦绕，一条条清澈的山涧溪流，蜿蜒淌过一个个美丽的伏牛山村，独守着炎炎夏日里的一份清凉。

在山城栾川，高山峡谷之间孕育了600多条大大小小的河流。大自然的鬼斧神工，造就了奇峰秀水，而纵横密布的山区小流域也让这里的群众饱尝山洪之苦。

炎炎夏日，养子沟河淙淙流淌。在入伊河口处，生态护岸整治一新。溯游而上，路随河走、树随河栽，乡村民宿、农家小院滨水而建，河道全部完成了清淤清障和护堤。每隔一段路程，河堤上都设置有山洪检测设施，实时在线监测水位、流量、雨量变化。

“‘两清一护’综合治理，补齐了硬件短板；山洪灾害预警信息系统，提升了应急能力。现在，居于此、游于此，都安心。”长期在山里生活的养子沟村群众史景宽，对于山洪灾害的威胁有着刻骨铭心的记忆，“远的不提，2010年的‘7·24’暴雨和去年的‘7·20’暴雨的场景，今天依然历历在目。”

“暴雨一来，整面坡的雨水瞬时汇流，山洪一泻而下，漫过河堤，冲刷道路桥梁，造成群众和游客受困。”史景宽回忆，“当时，好在救援及时，才化险为夷。”

在栾川，大山里有特殊的小气候，强对流天气多发频发，而且很难预报，很多群众都吃过山洪灾害的亏。去年，栾川在落实市定30平方公里以上小流域治理的同时，下决心对流域面积10平方公里以上及流域面积不足10平方公里但沿岸居住群众集中或有重要设施、景区的小流域同步开展治理。

“山区小流域治理，讲求自然、简朴、生态、实用。”栾川县水利局副局长胡屹改说。栾川在推动小流域治理中，坚持“安全第一、生态优先、人水和谐”的原则，既立足解决行洪不畅、堤防不牢等问题，又注重与全域旅游和乡村振兴融合，最大限度发挥“两清一护”工程效益。

“治与不治，大不一样。”史景宽说。以往，养子沟河河道过窄，行洪不畅，雨水稍大一点，就会超过警戒水位。河道全线疏浚加固，可以保证山洪迅速过流。不仅如此，养子沟上还配备了山洪灾害物联网监测系统。当雨量、水位达到一定标准，系统自动报警，提示群众转移。

去年以来，栾川已累计治理河道233公里，基本实现了小流域综合治理全覆盖。在此基础上，当地对213个村逐一完善山洪灾害防御组织责任体系、监测预警体系、群测群防体系，确保“测得准、方向对、跑得快”。

“水的命脉在山，山的命脉在土，土的命脉在树。”栾川“地无三尺平”，水土流失治理，也是防范山洪灾害的关键一环。近年，当地坚持以小流域为单位，全面开展“坡改梯”、退耕还林、封山育林、矿山生态治理等工程，水土保持率提升至84.69%，实现了“土不下山、泥不出沟”，成功创建全市首个国家级水土保持示范县。

“水利工程建设‘一手托两头’，一手保安澜，一手促发展。”栾川县委负责人表示。在“两清一护”治理中，当地创新“政府投资+政府专项债券+政策性金融贷款”的投融资模式，多渠道筹集资金5亿元，确保工程顺利推进。今年下半年，栾川将再开工一批中小水库、水土保持、农村饮水安全、水系连通和水美乡村项目，更好发挥水利投资稳经济的支撑作用。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 文/图/视频 通讯员 洛水利）