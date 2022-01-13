三级布阵！西工区208名新时代文明实践活动“策划师”上岗

今天上午，随着西工区新时代文明实践活动“策划师”聘任证书的陆续发放，208名“策划师”正式上岗。

今天上午，随着西工区新时代文明实践活动“策划师”聘任证书的陆续发放，208名“策划师”正式上岗。

据悉，西工区首批共向8名“核心策划师”、50名“区级策划师”以及150名的“基层策划师”颁发了聘任证书，接下来，这些“策划师”将担当使命、充分对接社会资源，引导社会文化力量走进社区，为创建文明社区贡献力量。

“接下来，我将会立足我擅长的领域为更多社区量身定制文化活动。”作为此次受聘的8名“核心策划师”之一，刘璞信心满满地表示，在提出构想的基础上，他们还将同时加强与区级、基层“策划师”的沟通联系，充分保障活动的落地效果。

记者从洛阳市文明办了解到，西工区是截至目前洛阳首个以三级布阵聘任新时代文明实践活动“策划师”的城区。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 实习生 刘淼淼 文/图 通讯员 陈志强）