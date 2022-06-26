“我们几个岩友每周至少要来玩两次攀岩，攀岩运动不光是锻炼身体，对力量、协调、平衡、柔韧性等都非常有益，老少皆宜。”6月26日，在位于洛阳市涧西区珠江路的一攀岩馆，63岁的骆驼大哥(网名)热情地向记者介绍，“除了锻炼身体外，还通过攀岩运动认识了不少新朋友。因为共同的兴趣爱好，大家因为攀岩走到一起成了朋友。”

骆驼大哥（网名）在摆姿势

“我们几个岩友每周至少要来玩两次攀岩，攀岩运动不光是锻炼身体，对力量、协调、平衡、柔韧性等都非常有益，老少皆宜。”6月26日，在位于洛阳市涧西区珠江路的一攀岩馆，63岁的骆驼大哥(网名)热情地向记者介绍，“除了锻炼身体外，还通过攀岩运动认识了不少新朋友。因为共同的兴趣爱好，大家因为攀岩走到一起成了朋友。”