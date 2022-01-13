栾川重渡沟登上了河南省中招试卷

今年中考期间，栾川重渡沟登上了今年河南省中招试卷，“北国水乡”重渡沟的好风景换来好前景，引来考生热议。

看山望水忆乡愁，北国水乡重渡沟总是动人心弦、引人注目。

2020年7月8日,《人民日报》头版刊发文章《生态饭才是长久饭》,对栾川围绕生态保护发展乡村旅游的典型案例点赞。

2020年7月24日，《人民日报》评论员文章《用生态之美引领发展之变》，诠释了重渡沟以绿色发展“金钥匙”，打开群众致富增收的大门。

今年中考期间，栾川重渡沟登上了今年河南省中招试卷，“北国水乡”重渡沟的好风景换来好前景，引来考生热议。

今年河南省中招试卷原题是这样说的：“重渡沟位于洛阳市栾川县境内，地处伏牛山区，早期村民以砍竹挖矿为生，对生态环境造成破坏。1999年起，当地依托独特的自然资源和民俗文化发展乡村生态旅游，目前已成为国家级生态旅游示范区。重渡沟利用自身地理环境优势探索乡村发展之路，是我省乡村振兴的生动缩影。”让河南百万学子结合重渡沟的发展经验为我省乡村振兴提出合理化建议。

发展生态产业，端上了旅游碗，吃足了旅游饭，在重渡沟，绿水青山的自然财富转化为更多经济财富。那么，重渡沟缘何登上今年河南省中招试卷，让众多学子感受生态之美呢？当地群众又缘何由过去的砍竹、挖矿到如今的开民宿卖风景呢？

说起重渡沟“变迁”，重渡村原党支部书记贾文献这样说：“重渡沟把生态环境优势转化为生态经济优势，推动着景区绿色发展。20多年前，重渡沟是栾川出了名的穷山沟，老百姓只知道挖坡种地，砍竹换盐。一年下来全村1000多口人，平均经济收入不足400元，全村群众守着金山要饭吃。吃喝靠统销，花钱靠救济，生活靠赊欠，祖祖辈辈过着面朝黄土背朝天的贫穷生活。”

在重渡沟工作了20多年的总经理刘海峰深有感触地说：“从毕业就来到了重渡沟，当时的重渡沟是水长流山坡秃，老百姓开荒种地，伐竹换钱，也照样是过着苦日子，是出了名的‘光棍汉子多，失学儿童多，生活赊欠多，打架斗殴多，封建迷信多，喝酒闹事多’的六多村。当时镇上人还给重渡沟编了这样一句顺口溜，‘绿水青山无限好，只见大哥不见嫂’，用来形容重渡沟当时的贫穷。”

穷则思变，重渡沟乡村民宿借“乡村振兴”的东风破局出圈。

盛夏时节，当我们走进栾川县重渡沟，仿佛步入一幅山水画中：涓涓流淌的山泉映着绿竹，古朴自然的民宿坐落于山水之间，昼观山花闻鸟语，夜卧林海听涛声。重渡村家家户户从事乡村旅游、乡村民宿，好风景换来好前景。

刘海峰介绍：“重渡沟发展生态，并用生态之变引领了发展之变，经过20多年的旅游发展，特别是对生态资源的恢复保护，让重渡沟群众尝到了保护生态、发展旅游的甜头，绿水青山真正成了当地群众的‘小银行’。特别是近几年来，重渡沟依靠生态资源发展旅游赚到了钱，更加注重青山绿水的保护。重渡沟依靠发展生态旅游脱贫有钱之后，广泛动员当地群众对全村人民的幸福生活进行了重新定位，最终确定‘打造一个有温度的景区，让游客、村民和员工都幸福’的发展愿景，通过农家宾馆床位数量做减法，服务品质、软硬件设施做加法，实现减量不减效的可持续发展目标。大力发展民宿产业，当地群众投入3.5亿多元从事民宿建设，或藏翠竹，或临兰溪，或依青山而建，目前重渡沟拥有三星级酒店2家、四星级酒店1家、精品民宿95家、农家宾馆257家，接待床位达12000余张，重渡沟民宿集群建社初具规模。

“重渡沟依靠发展生态旅游，让群众端上了旅游碗，吃上了旅游饭，改变了生产方式、生活方式和思维方式，使1700名农民转型成了一支现代服务业的产业大军，使重渡沟的绿水青山成了百姓的金山银山。”据刘海峰介绍，近年来，民宿蓬勃发展，一批有知识、有情怀、有理想的新重渡沟人加入乡村振兴的发展之中，村民也从旅游服务员变成了民宿管理员，他们不仅获得了一个全家人其乐融融的幸福生活，有了一份有尊严的管理服务工作，更有了一个有价值、有意义的奋斗人生，为其他乡村发展生态经济、助推乡村振兴、提高乡村价值等，提供了很好的借鉴。

重渡沟现任党支部书记马建伟说：“重渡沟通过发展生态旅游，不仅富了全村群众，同时也美了山村，如今重渡沟山青水秀，竹林青翠，村容整洁。这几年虽说受疫情影响，但全村户均旅游接待收入仍有20多万元，人均旅游接待收入超5万元。重渡沟村先后荣获‘全国文明村、全国生态旅游建设示范村、全国乡村旅游重点村、全国小康建设示范村和全国绿水青山就是金山银山实践地’等荣誉称号。”

“河南省栾川县深山里有个叫重渡沟的小山村，百瀑千泉，万亩竹海，过去却是有名的穷山沟，重渡沟人穷则思变，搞起了‘山水风光+农家生活体验’旅游开发，被誉为中国农家宾馆第一村。人们在这里望得见山，看得见水，记得住乡愁，真切感受到了人与自然的和谐共生，传统与现代的融合统一，在旅游开发的带动下，栾川依靠生态优势发展全域旅游，建起了特色村落，让鸟儿回来，让游客回来。一个个美丽乡村如雨后春笋般涌现出来，实现了由卖矿石向‘卖风景’的华丽转身。”翻开2019年7月1日的《河南日报》，头版以《在希望的田野上谱写更加多彩的绚丽篇章》为题，讲述重渡沟生态发展的故事。

《人民日报》、央视、《河南日报》等主流媒体纷纷聚焦重渡沟，对重渡沟绿色发展、村民幸福、村容美丽、乡村振兴的经验和成果进行专题报道，并向全国推广。也难怪今年河南省的中招试卷让重渡沟的生态发展跃然纸上，并进入河南百万学子的心里。重渡沟依靠发展生态，助推乡村振兴，以村民幸福、村风文明、村容美丽的建设成果，在希望的田野上书写着乡村振兴的答卷，也为今年的中招试卷找到了生动的答案。(郭永军)

⑧