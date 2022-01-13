孟津剪纸、平乐牡丹画亮相河南首届职业技能大赛

25日，河南省第一届职业技能大赛在郑州开赛。 25日，河南省第一届职业技能大赛在郑州开赛。 本届大赛是河南省规格最高、赛项最多、规模最大的综合性职业技能竞赛活动，全省共有18个代表团1412名选手参赛。 洛阳代表团共派出35名选手参赛，涵盖数控车、数控铣、砌筑、焊接、汽车技术等22个赛项；另有22名专业技术人员担任裁判，8名技术能手参加技能展示交流活动。 在大赛技能展示交流活动专区，洛阳代表团选送的河南省级非遗项目孟津剪纸、平乐牡丹画等项目非常抢眼。孟津剪纸代表性传承人畅杨杨，以及来自“中国牡丹画第一村”平乐村的农民画家现场剪纸、作画，吸引不少参观者驻足欣赏、拍照。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 文/图)