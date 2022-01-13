官方“盖章”！西工区为19支优秀志愿服务队授旗

为全面深入推进西工区社区新时代文明实践活动开展、助力洛阳创建全国文明典范城市，26日上午，西工区学雷锋志愿服务队授旗仪式在西工区文化馆举行。

为全面深入推进西工区社区新时代文明实践活动开展、助力洛阳创建全国文明典范城市，26日上午，西工区学雷锋志愿服务队授旗仪式在西工区文化馆举行。

活动上，西工区现场向将辖区内的6支优秀社会志愿服务队及13支专业志愿服务队进行授旗。这不仅标志着这19支志愿服务队正式获得“官方认证”、将在更大范围内发挥作用，还意味着接下来西工区发起的新时代文明实践活动有了更强“引擎”。

这13支专业志愿服务队伍分别是：西工区理论宣讲志愿服务队、西工区文化文艺志愿服务队、西工区青年志愿服务队、西工区关爱未成年人志愿服务队、西工区卫生健康志愿服务队、西工区科技科普志愿服务队、西工区普法志愿服务队、西工区美化城市志愿服务队、西工区孝善敬老志愿服务队、西工区移风易俗志愿服务队、西工区巾帼志愿服务队、西工区平安建设志愿服务队、西工区阳光人社心服务志愿服务队。

6支社会志愿服务组织分别是：洛阳市小红帽志愿者团队、洛阳市公益顺风车协会、长腿叔叔洛阳志愿者服务队、洛阳市志愿者社区书画院、让爱回家洛阳地区志愿者服务总队、洛阳市“洛小农”志愿服务队。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 实习生 刘淼淼 文/图 通讯员 陈志强）