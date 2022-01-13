免费！洛阳市党政大院内的200个停车位限时对外开放

记者26日从洛阳市机关事务管理局获悉，洛阳市党政大院南广场的200个停车位在节假日的早上8点至晚上10点，对社会车辆限时免费开放。

记者26日从洛阳市机关事务管理局获悉，洛阳市党政大院南广场的200个停车位在节假日的早上8点至晚上10点，对社会车辆限时免费开放。

工作人员介绍，除了法定节假日，这些停车位还在周六和周日对外免费开放。居民出示身份证或行驶证，登记领取专用停车卡后，由大院南门进入停车区域，在晚上10点前取车。

洛阳市机关事务管理局有关负责人表示，此举是为了方便群众办事。下一步，他们还将督促各县区、各市直单位将停车位对外有序开放，促进停车资源的有效配置和充分利用，缓解停车压力，办好民生实事。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 刘峰 文/图）