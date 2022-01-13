设计制作“一条龙”！洛阳一社区为居民定制爱心椅【视频】

今天上午，记者在洛阳市涧西区长春社区38号街坊看到，多组“党群连心椅”已经亮相。据悉，该“党群连心椅”由长春社区根据居民“心愿清单”生成项目而落地，从椅子设计到买材、施工“一条龙”均由社区和红色物业联手完成。

今天上午，记者在洛阳市涧西区长春社区38号街坊看到，多组“党群连心椅”已经亮相。据悉，该“党群连心椅”由长春社区根据居民“心愿清单”生成项目而落地，从椅子设计到买材、施工“一条龙”均由社区和红色物业联手完成。

“这个座椅真不错，让我们老年人有个休息的地方。”92岁的小区居民杨震河高兴地说，座椅多安装在小区老年人每天乘凉都要坐的地方，“以前我们都是拿着塑料袋、废报纸衬着，以后再也不用了，真是办了件大好事。”

安装便民座椅只是长春社区为民服务的一个缩影。据了解，自长春社区“五星”支部创建开始以来，社区党委持续深化“红色物业”建设，聚焦群众“急难愁盼”问题，共同打造“红色物业”治理样板，以“红色物业”“小支点”撬动社区治理“大格局”，推动社区治理能力再上新台阶。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 实习生 刘淼淼 文/图/视频）