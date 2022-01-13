今晚央视科教频道将带您破解河图洛书的千年谜团

26日，记者获悉，今晚20:10，中央电视台科教频道(cctv-10)《考古公开课》栏目将播出节目《被误解的河图洛书》，节目由中国社会科学院学部委员冯时带领观众破解河图洛书的千年谜团，洞悉古人把握天地规律的“宇宙观”。

26日，记者获悉，今晚20:10，中央电视台科教频道(cctv-10)《考古公开课》栏目将播出节目《被误解的河图洛书》，节目由中国社会科学院学部委员冯时带领观众破解河图洛书的千年谜团，洞悉古人把握天地规律的“宇宙观”。

河图洛书是洛阳的重要文化标志，河图洛书传说是诞生于洛阳地区的“河出图”“洛出书”等相关故事的民间传说体系，现已入选国家级非物质文化遗产代表性项目名录。

依据神秘的传说，黄河中浮出龙马背负着“河图”交给伏羲。伏羲据此画八卦，后人推演出《易经》，成为中国一部揭示宇宙变化的华夏经典。又相传，大禹时，洛阳西洛宁县洛河中浮出神龟，背驮“洛书”献给大禹。大禹因此得九畴，指导人类的生产生活。

文献记载，朱熹的门徒蔡元定从蜀地访得三幅易图，却只将其中两幅图交给了朱熹。朱熹根据蔡元定之说，把这两幅图列在《周易本义》的卷首，这就是被后世认定的“河图”和“洛书”。

播出时间：6月26日20:10

(洛报融媒·洛阳网记者 梁笑宇)