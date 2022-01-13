洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

今晚央视科教频道将带您破解河图洛书的千年谜团
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.26 12:27

　　26日，记者获悉，今晚20:10，中央电视台科教频道(cctv-10)《考古公开课》栏目将播出节目《被误解的河图洛书》，节目由中国社会科学院学部委员冯时带领观众破解河图洛书的千年谜团，洞悉古人把握天地规律的“宇宙观”。

　　河图洛书是洛阳的重要文化标志，河图洛书传说是诞生于洛阳地区的“河出图”“洛出书”等相关故事的民间传说体系，现已入选国家级非物质文化遗产代表性项目名录。

　　依据神秘的传说，黄河中浮出龙马背负着“河图”交给伏羲。伏羲据此画八卦，后人推演出《易经》，成为中国一部揭示宇宙变化的华夏经典。又相传，大禹时，洛阳西洛宁县洛河中浮出神龟，背驮“洛书”献给大禹。大禹因此得九畴，指导人类的生产生活。

　　文献记载，朱熹的门徒蔡元定从蜀地访得三幅易图，却只将其中两幅图交给了朱熹。朱熹根据蔡元定之说，把这两幅图列在《周易本义》的卷首，这就是被后世认定的“河图”和“洛书”。

　　播出时间：6月26日20:10

　　(洛报融媒·洛阳网记者 梁笑宇)
[ 责任编辑：马佳佳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 隋唐大运河文化博物馆：热门文化新地标 沉浸互动新体验
    隋唐大运河文化博物馆：热门文化新地标 沉...
    隋唐大运河文化博物馆：热门文化新地标 沉浸互动新体验
        上个月，隋唐大运河文化博物馆开馆，成为我市又一热门文化新地标。博物馆内，除常规展厅外，还有许多沉浸式...
  • ·学会这三招，拍夏日荷花
  • ·荷花初绽可观赏 环湖步道可健身
  • ·走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
    		•
    		 
    新闻排行
  • 2022年河南省高招一分一段表公布！
  • 菜农去世，他家数千斤黄瓜被“爱心流转”
  • 预计7月4日、5日可上网查中考成绩
  • 天降“好事”应小心 养老服务防骗局
  • 洛阳耕地总面积为346639.46公顷
  • 洛阳市首辆“禁毒号”公交车上线运营
  • 揽翠城频繁停电 办事处牵头解难
  • 洛阳今天晴天转多云 气温26℃到38℃
  • “社区夜八点”的晚会带动居民“自乐”
  • 7月1日起，来王城公园过梦幻奇妙夜吧！
    		•
    百姓呼声
    洛阳常态化免费核酸检测什么时候实施？
    洛新摩托车考场进入验收，即将投入启用
    精彩图片
    壮观！黄河小浪底开闸...
    有书香，能纳凉！城市...
    孟津区朱寨村：环境整...
    夏至景美 荷塘觅凉【高...
    精彩热帖

    蓝天白云荷花红

    夏日隋唐

    盛世唐风

    五花寺塔
    /七律 夏至
    /荷色怡人
    /再别洛桥
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605