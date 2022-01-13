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色彩斑斓！栾川县百万株百合花开正艳【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.26 10:25
 

　　时下，位于洛阳市栾川县陶湾镇西沟村的近百万株百合花已进入最佳观赏期。25日，栾川县在这里举办了主题为“相约百合·趣享陶湾”的文化旅游节，此次活动将持续至6月30日。

　　活动现场，色彩斑斓的百合花海将山村装扮得格外明艳动人，婚纱走秀、新疆舞表演、百合创意美食竞技赛、百合主题帐篷集市等活动轮番上演，吸引了不少游客前来打卡。

　　近年，陶湾镇立足地域资源和区位优势，积极打造集观光、采摘、生态、休闲为一体的农业观光园区，通过不断完善服务设施，大力推进“生态+农业+旅游”美丽乡村发展模式，擦亮乡村旅游品牌。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 罗代彬 文/图/视频)
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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