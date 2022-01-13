圆满礼成！洛阳第三届汉文化节暨“汉酱杯”大型汉式集体婚典成功举办

25日晚，洛阳第三届汉文化节暨“汉酱杯”大型汉式集体婚典在应天门北广场成功举办，30对新人免费体验汉式婚典。 25日晚，洛阳第三届汉文化节暨“汉酱杯”大型汉式集体婚典在应天门北广场成功举办，30对新人免费体验汉式婚典。 此次活动由共青团洛阳市委、洛阳市妇联、洛阳日报报业集团主办，洛阳文化旅游投资集团协办，洛阳晚报、洛阳隋唐城运营公司、洛阳华礼礼义文化传播有限公司承办，贵州茅台酱香酒营销有限公司、洛阳洛百烟酒有限公司赞助支持。 婚典现场采用充满汉文化元素的婚典布置，所用的几案、铜盆、汉盘、葫芦杯等道具均为专门定制。30对新人着汉服、婚典循古礼、仪式遵古法，整场婚典完全按汉礼仪传统，带领30对新人沉浸式体验汉式婚典。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君)