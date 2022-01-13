圆满礼成！洛阳第三届汉文化节暨“汉酱杯”大型汉式集体婚典成功举办

25日晚，洛阳第三届汉文化节暨“汉酱杯”大型汉式集体婚典在应天门北广场成功举办，30对新人免费体验汉式婚典。
25日晚，洛阳第三届汉文化节暨“汉酱杯”大型汉式集体婚典在应天门北广场成功举办，30对新人免费体验汉式婚典。
25日晚，洛阳第三届汉文化节暨“汉酱杯”大型汉式集体婚典在应天门北广场成功举办，30对新人免费体验汉式婚典。
此次活动由共青团洛阳市委、洛阳市妇联、洛阳日报报业集团主办，洛阳文化旅游投资集团协办，洛阳晚报、洛阳隋唐城运营公司、洛阳华礼礼义文化传播有限公司承办，贵州茅台酱香酒营销有限公司、洛阳洛百烟酒有限公司赞助支持。
婚典现场采用充满汉文化元素的婚典布置，所用的几案、铜盆、汉盘、葫芦杯等道具均为专门定制。30对新人着汉服、婚典循古礼、仪式遵古法，整场婚典完全按汉礼仪传统，带领30对新人沉浸式体验汉式婚典。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君)
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605