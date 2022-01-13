洛阳组团参加河南省首届职业技能大赛

人人奋勇争先，出彩技能河南。记者从洛阳市人力资源和社会保障局获悉，25日，河南省第一届职业技能大赛在郑州开幕。
人人奋勇争先，出彩技能河南。记者从洛阳市人力资源和社会保障局获悉，25日，河南省第一届职业技能大赛在郑州开幕。
人人奋勇争先，出彩技能河南。记者从洛阳市人力资源和社会保障局获悉，25日，河南省第一届职业技能大赛在郑州开幕。
本届大赛由河南省人民政府主办，河南省人力资源和社会保障厅、郑州市人民政府联合承办，主题是“人人奋勇争先，出彩技能河南”，25日到28日，来自全省各地的选手将在赛场上一决高下。
大赛对接世界技能大赛和全国技能大赛赛项，围绕重大产业布局、重点领域职业(工种)、技能岗位用人需求等方面，遴选设置35个赛项，10个表演项目，涉及先进装备制造、现代信息技术、现代服务业等七大领域；共有18个代表团参赛，参赛选手1412人，是目前河南省规格最高、赛项最多、规模最大的综合性职业技能竞赛活动。
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